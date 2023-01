Oscar 2023 bị chỉ trích 'trọng nam khinh nữ'

Tổ chức nữ quyền của Mỹ chỉ trích ban tổ chức Oscar khi không có nghệ sĩ nữ nhận đề cử Đạo diễn xuất sắc năm nay.

Năm nay, Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Mỹ không đề cử phụ nữ nào cho danh hiệu Đạo diễn xuất sắc sau hai năm liên tiếp trao giải cho các nhà làm phim nữ trước đó.

Theo Variety, đại diện tổ chức Women In Film ở Los Angeles cho biết: "Một lần nữa, các thành viên Viện Hàn lâm cho thấy họ không coi trọng tiếng nói của phụ nữ, loại họ khỏi hạng mục đạo diễn. Giải Oscar có ý nghĩa hơn một tượng vàng thông thường. Nó có thể là bước đệm giúp phát triển sự nghiệp và dẫn đến nhiều dự án hứa hẹn cho người chiến thắng".

Đạo diễn Sarah Polley không nhận đề cử Oscar "Đạo diễn xuất sắc" dù có phim "Women Talking" tranh giải "Phim hay nhất" tại Oscar 2023. Ảnh: WAHL

Theo Women in Film, nhiều đạo diễn nữ tạo dấu ấn tại Hollywood năm nay nhưng không nhận đề cử. Tổ chức nêu ví dụ một số trường hợp như Sarah Polley với Women Talking, Gina Prince-Bythewood với The Woman King, Maria Schrader với She Said, Chinonye Chukwu với Till và Charlotte Wells với Aftersun.

Hạng mục Đạo diễn xuất sắc năm nay do 573 thành viên của Viện Hàn lâm bình chọn. Các nhà làm phim nhận đề cử gồm Martin McDonagh, Steven Spielberg, Todd Field, Ruben Ostlund, Daniel Scheinert và Daniel Kwan.

Trong lịch sử Oscar, bảy đạo diễn nữ từng nhận đề cử và có ba người chiến thắng, gồm: Kathryn Bigelow với The Hurt Locker (2009), Chloe Zhao với Nomadland (2020) và Jane Campion với The Power of the Dog (2021). Những người còn lại từng tranh giải là Lina Wertmüller (năm 1978), Sofia Coppola (2004), Greta Gerwig (2018) và Emerald Fennell (2021). Trước khi chiến thắng với The Power of Dog, đạo diễn Jane Campion từng nhận đề cử với The Piano (1993).

Giải Oscar lần thứ 95 sẽ diễn ra ngày 12/3/2023 ở Los Angeles, Mỹ. Phim Everything Everywhere All at Once - Dương Tử Quỳnh, Quan Kế Huy đóng chính - dẫn đầu với 11 đề cử, có tên ở nhiều hạng mục quan trọng như: Phim hay nhất, đạo diễn, kịch bản, nữ chính, nam phụ, nữ phụ.... The Banshees of Inisherin và All Quiet on the Western Front xếp sau với chín đề cử, cùng tranh giải phim hay nhất.

Trailer phim Everything Everywhere All at Once Trailer" Everything Everywhere All at Once". Video: A24

Phương Mai (theo Variety)