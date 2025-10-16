OpenAI bị chỉ trích vì đưa nội dung khiêu dâm vào ChatGPT

Việc OpenAI sẽ nới lỏng quy định, đưa nội dung "người lớn" vào ChatGPT cuối năm nay khiến nhiều người lo ngại, tạo nên làn sóng phản ứng trên mạng.

Ngày 14/10, CEO OpenAI Sam Altman cho biết sẽ cho phép nội dung khiêu dâm trên ChatGPT từ tháng 12, nhưng yêu cầu người dùng xác minh độ tuổi trước khi sử dụng. Tuy nhiên, thông báo này nhanh chóng bị chỉ trích.

Sam Altman, CEO OpenAI. Ảnh: Reuters

Trên diễn đàn Reddit, chủ đề này nhận sự quan tâm lớn, với hàng chục nghìn lượt "like" và hàng trăm bình luận. Hầu hết chỉ trích tính năng mới. "Nội dung khiêu dâm ngày càng được công khai hóa, còn những công cụ như ChatGPT với hàng trăm triệu người dùng đang khiến chúng phổ biến hơn mà không bị ngăn chặn", tài khoản MonkySee viết. "Làm thế nào để xác định ranh giới đạo đức của sự thân mật kỹ thuật số?".

"Tôi có hai con ở tuổi vị thành niên, thật nguy hiểm nếu chúng tiếp xúc nội dung này theo cách công khai như thế. Có thể sẽ có quy định độ tuổi, nhưng việc vượt qua không khó", tài khoản DeviLee bình luận.

"Khi chúng ta sẵn sàng cung cấp những bí mật đen tối nhất của mình kèm danh tính (do buộc phải xác minh) cho các doanh nghiệp lớn, chúc mừng bạn, giờ bạn là nô lệ của công ty, nô lệ kỹ thuật số", tài khoản Wooden Teaching bày tỏ.

"AI đang trở thành con mắt toàn năng, có thể nhìn thấu những góc tối tăm nhất của con người. Dữ liệu chúng thu thập sẽ trở thành kho lưu trữ phong phú về sự đồi trụy, yếu đuối và ham muốn. Sau đó, dữ liệu lại được sử dụng để đào tạo AI, tạo ra nội dung phản hồi chúng ta, cuối cùng trở thành một mạch kín, một vòng phản hồi của sự đồi trụy", tài khoản Makk73 nêu.

"Tôi lo sợ cho tương lai của chúng ta. AI thực sự là chiếc hộp Pandora của thời đại", tài khoản Design_Campaign viết, nhắc đến chiếc hộp bí ẩn trong thần thoại Hy Lạp, khi một phụ nữ tên Pandora mở ra vì tò mò và giải phóng mọi tai họa và bệnh tật xuống thế gian.

Một số người nổi tiếng cũng phản ứng với tính năng sắp đưa vào ChatGPT, trong đó có tỷ phú công nghệ Mark Cuban. Sau thông báo của Sam Altman, Cuban cho rằng việc kiểm soát bằng chính sách giới hạn độ tuổi "sẽ phản tác dụng".

"Không cha mẹ nào tin con cái họ không thể vượt qua được rào cản tuổi tác trên môi trường trực tuyến", ông viết trên X ngày 15/10 và thu hút hơn 1,5 triệu lượt xem. "Một số học sinh cuối cấp, 18 tuổi, có thể dụ dỗ cho những đứa trẻ 14 tuổi cùng trường xem tác phẩm khiêu dâm bạo lực do chúng 'sáng tác' bằng AI. Điều đó có ổn không?".

Ông nói thêm: "Tôi cũng không rõ liệu nó gây tổn hại tâm lý cho người trẻ hay không, vì chưa biết AI có nội dung khiêu dâm gây nghiện đến mức nào. Theo tôi, sẽ có những phụ huynh và nhà trường vì tính năng này mà ngăn con em mình sử dụng ChatGPT".

Trung tâm Quốc gia về Bóc lột Tình dục (NCOSE), một tổ chức phi lợi nhuận có trụ sở tại Washington (Mỹ), đang kêu gọi OpenAI thay đổi kế hoạch trước khi quá muộn. Tổ chức này cho rằng nếu thực sự quan tâm đến hạnh phúc của người dùng, OpenAI cần có động thái khác để "xây dựng điều tích cực cho nhân loại".

"Chatbot AI được tình dục hóa vốn dĩ tiềm ẩn rủi ro, gây ra những tác hại thực sự đến sức khỏe tâm thần từ sự thân mật giả tạo. Tất cả diễn ra trong bối cảnh tiêu chuẩn an toàn của ngành chưa rõ ràng", Haley McNamara, Giám đốc NCOSE, nhận định. "Kể cả khi OpenAI ngăn chặn trẻ em tiếp xúc, các công cụ khiêu dâm vẫn có tác hại với cả người lớn".

Trước làn sóng phản ứng, Altman cho biết bản thân ông cũng ngạc nhiên. "Nó gây bão nhiều hơn tôi nghĩ", CEO OpenAI viết trên X ngày 16/10. "Đây chỉ là một ví dụ về việc chúng tôi cung cấp cho người lớn nhiều quyền tự do hơn".

Ông khẳng định công ty ưu tiên sự an toàn hơn quyền riêng tư và sẽ có các chế tài ngăn nội dung AI khiêu dâm gây hại. "Khi AI trở nên quan trọng trong cuộc sống, việc cho mọi người tự do sử dụng theo cách họ muốn là phần quan trọng trong sứ mệnh của chúng tôi", Altman tiếp tục.

Tuy nhiên, người đứng đầu OpenAI thừa nhận công ty không phải "cảnh sát" để có thể kiểm soát mọi thứ. "Giống như cách xã hội tạo ranh giới phù hợp khác, chẳng hạn phim được xếp loại theo độ tuổi, chúng tôi muốn làm điều tương tự", ông nói.

OpenAI cũng đang trong tầm ngắm của cơ quan quản lý. Hồi tháng 9, Ủy ban Thương mại Liên bang Mỹ mở một cuộc điều tra nhắm vào công ty này và các hãng công nghệ khác về việc những chatbot như ChatGPT có thể ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em và thanh thiếu niên. Họ cũng bị kiện do dùng các nội dung không bản quyền để đào tạo cho mô hình của mình.

Bảo Lâm tổng hợp