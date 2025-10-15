ChatGPT sắp cho phép nội dung 'người lớn'

CEO OpenAI Sam Altman cho biết ChatGPT sẽ nới lỏng một số hạn chế về an toàn giúp chatbot "thân thiện" hơn, gồm cả cho phép nội dung khiêu dâm.

"Chúng tôi thiết lập ChatGPT theo hướng hạn chế nhằm thận trọng với các vấn đề sức khỏe tâm thần, nhưng đang khiến chatbot kém hữu ích hoặc thú vị đối với người dùng bình thường. Xét đến độ nghiêm trọng, chúng tôi muốn khắc phục", Altman viết trên X ngày 14/10.

Theo CEO OpenAI, vào tháng 12, khi triển khai tính năng theo nguyên tắc "đối xử với người dùng trưởng thành như người lớn", ChatGPT sẽ cho phép nhiều nội dung hơn nữa, gồm cả nội dung khiêu dâm. Tuy nhiên, nhưng người dùng phải xác minh độ tuổi.

Logo ChatGPT hiển thị trên màn hình điện thoại. Ảnh: AFP

Phát ngôn viên OpenAI sau đó xác nhận công ty sắp triển khai nội dung người lớn cho ChatGPT. Ngoài việc dựa trên khai báo từ người dùng, công ty sẽ xác minh độ tuổi thông qua hệ thống dự đoán riêng, đảm bảo chỉ cho người trưởng thành sử dụng. Tuy nhiên, người này không đề cập đến việc có mở rộng nội dung khiêu dâm sang các công cụ tạo giọng nói, hình ảnh và video bằng AI hay không.

Theo TechCrunch, thông báo của Altman mang tính bước ngoặt. "Alman dường như tuyên bố chiến thắng khi khẳng định OpenAI đã có thể giảm các vấn đề sức khỏe tâm thần nghiêm trọng liên quan đến ChatGPT", trang này bình luận. "Dù vậy, việc chưa đưa ra bằng chứng khiến khả năng triển khai có thể gặp vấn đề".

Giới chuyên gia đánh giá nội dung người lớn trong chatbot là lĩnh vực chưa được khai phá đối với OpenAI, nên có thể giúp tăng người dùng mới, nhưng cũng làm dấy lên mối lo ngại rộng hơn về cách người dễ bị tổn thương sẽ tương tác với các tính năng mới. ChatGPT hiện có hơn 800 triệu người dùng hàng tuần, nhưng chịu áp lực mở rộng cũng như chạy đua sản phẩm với Google và Meta.

Cũng trong ngày 14/10, OpenAI cho biết đã thành lập Hội đồng Chuyên gia về sức khỏe và AI với mục tiêu "xây dựng trải nghiệm ChatGPT và Sora hữu ích hơn cho mọi người". Hội đồng gồm 8 thành viên, quy tụ các nhà nghiên cứu và chuyên gia hàng đầu chuyên nghiên cứu cách công nghệ ảnh hưởng đến cảm xúc, động lực và sức khỏe tinh thần. Vai trò của hội đồng là tư vấn, đặt câu hỏi và giúp xác định hình thức tương tác lành mạnh với AI cho mọi lứa tuổi.

Bảo Lâm (theo OpenAI, TechCrunch)