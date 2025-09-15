Sam Altman áy náy vì ChatGPT không 'cứu' được người định tự tử

Nói về những người bày tỏ ý định tử tự với chatbot, ông chủ OpenAI Sam Altman thừa nhận: "Có lẽ chúng tôi đã không cứu được họ","Có lẽ chúng tôi đã có thể nói điều gì đó tốt hơn".

Trong cuộc phỏng vấn với nhà bình luận Tucker Carlson tuần trước, Sam Altman chia sẻ: "Chưa có đêm nào ngon giấc kể từ khi ChatGPT ra mắt". Lý do là "những quyết định rất nhỏ mà chúng tôi đưa ra cách một mô hình hành xử hơi khác có thể ảnh hưởng đến hàng trăm triệu người", ông nói. "Tác động đó quá lớn".

Theo Altman, vấn đề không nằm ở những kịch bản kiểu "Kẻ hủy diệt" hay robot nổi loạn mà ở những sự điều chỉnh và đánh đổi bình thường, khó nhận thấy, mà đội ngũ của ông thực hiện hàng ngày, ví dụ khi mô hình từ chối một yêu cầu, cách nó định hình câu trả lời, quyết định phản bác, hay khi bỏ lỡ điều gì đó.

Altman giải thích, những lựa chọn thiết kế nhỏ này được sao chép hàng tỷ lần trên toàn cầu, định hình cách mọi người suy nghĩ và hành động trong khi ông không thể theo dõi đầy đủ.

Một ví dụ đáng chú ý là hành vi tự tử. Altman cho biết, mỗi tuần trên thế giới có khoảng 15.000 người tự kết thúc cuộc đời, nếu 10% trong số đó dùng ChatGPT, thì khoảng 1.500 người với ý định này có thể đã nói chuyện với chatbot, nhưng sau đó vẫn lựa chọn ra đi. Theo Dữ liệu của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), khoảng 720.000 người trên thế giới tự tử mỗi năm.

Sam Altman, CEO OpenAI, tham dự Hội nghị Thượng đỉnh CEO APEC tại San Francisco, California, Mỹ, năm 2023. Ảnh: Reuters

Tháng trước, cha mẹ của Adam Raine kiện OpenAI, cáo buộc ChatGPT khuyến khích cậu bé 16 tuổi tự tử. Altman nói với Carlson rằng vụ việc là một "bi kịch", và cho biết công ty đang cân nhắc phương án: nếu trẻ vị thành niên nói chuyện nghiêm túc với ChatGPT về đề tài này, và hệ thống không thể liên lạc với cha mẹ các em, thì họ sẽ báo cáo cho nhà chức trách.

Altman khẳng định đây chưa phải "lập trường cuối cùng" của OpenAI vì sẽ xung đột với quyền riêng tư của người dùng. Ông cũng nói thêm, ChatGPT không nên ủng hộ hay phản đối bất cứ điều gì.

Altman luôn cân nhắc sự đánh đổi giữa tự do và an toàn. Nhìn chung, ông cho rằng người dùng trưởng thành nên được đối xử "như người trưởng thành", với quyền tự do khám phá các ý tưởng của mình. Tuy nhiên, vẫn cần đặt ra ranh giới. "Không có lợi cho xã hội nếu ChatGPT giúp mọi người chế tạo vũ khí sinh học", ông nhận định.

Theo CNN, ChatGPT là một trong những chatbot AI nổi tiếng và được sử dụng rộng rãi nhất. Tính đến đầu tháng 8, chatbot có 700 triệu người dùng hoạt động hàng tuần. Tháng 8 năm ngoái, OpenAI bày tỏ lo ngại người dùng có thể trở nên phụ thuộc vào "mối quan hệ xã hội" với ChatGPT, "làm giảm nhu cầu tương tác với con người" và trở nên quá tin tưởng công cụ này.

OpenAI tháng trước ra mắt GPT-5 thay thế GPT-4o - phiên bản Raine sử dụng. Tuy nhiên, một số người dùng chỉ trích mô hình mới thiếu độ chính xác và thiếu tính ấm áp, thân thiện mà họ quen thuộc. Công ty sau đó phải cung cấp tùy chọn quay về GPT-4o cho người dùng trả phí.

Thu Thảo (Theo Fortune, CNN)