Ốp lưng 'chính hãng Apple' cho iPhone 17 lộ diện

Ốp lưng Liquid Silicone, được cho là của iPhone 17, có thiết kế mới và phần đục lỗ để gắn dây đeo.

Hình ảnh do Majin Bu, tài khoản chia sẻ nhiều thông tin chính xác về các thiết bị chưa ra mắt của Apple, đăng trên X cho thấy ốp Liquid Silicone có màu đen, bề mặt gợn sóng nhẹ ở phần gắn sạc MagSafe và các cạnh, có lỗ gắn dây đeo - điều chưa có trên các mẫu ốp lưng hiện tại của Apple. Người này khẳng định đây là "mẫu chính thức" do Apple cung cấp cho loạt iPhone 17 mới.

Ốp lưng Apple sản xuất cho iPhone 17 lộ diện Hình ảnh và video về ốp lưng Liquid Silicone được cho là của dòng iPhone 17. Video: X/Majin Bu

Theo PhoneArena, việc bổ sung thêm lỗ khoét để gắn dây đeo thu hút sự chú ý, vì là lần đầu tiên xuất hiện trên ốp lưng iPhone chính hãng. Trang này dự đoán Apple có thể sẽ bán thêm dây đeo riêng. Trước đây, trên hộp sạc AirPods Pro 2 cũng có chi tiết tương tự, hay iPod Touch có thêm nút bấm pop-out để gắn phụ kiện đeo cổ tay.

Việc thêm vị trí gắn dây đeo sẽ đặt Apple vào thế cạnh tranh trực tiếp với các thương hiệu bên thứ ba. Chẳng hạn, Peak Design đã tạo một "hệ sinh thái" xung quanh Everyday Case giúp gắn nhiều loại dây đeo và dây buộc khác nhau, được đánh giá cao về độ an toàn và tính linh hoạt cho smartphone.

Thế hệ iPhone 17 dự kiến ra mắt ngày 9/9 và Việt Nam có thể nằm trong danh sách bán đợt đầu. Một số nguồn tin cho biết hai phiên bản cao cấp iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ thay đổi thiết kế, trở lại sử dụng vỏ nhôm. Cụm camera vuông mở rộng thành hình chữ nhật choán hết bề ngang, tương tự Google Pixel 9 Pro. Diện tích phần này khá lớn, ba ống kính vẫn giữ cách bố trí tam giác và nằm bên trái. Đèn flash LED, micro và cảm biến Lidar được chuyển sang phải và xếp dọc. Máy sẽ có chip xử lý A19 Pro, RAM tăng lên 12 GB, ống tele 48 megapixel. Camera trước tăng lên 24 megapixel, gấp đôi thế hệ trước.

Bảo Lâm (theo PhoneArena, MacRumors)