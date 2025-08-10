iPhone 17 Pro, 17 Air có pin bọc thép

iPhone 17 Pro và 17 Air được cho là trang bị viên pin bọc bằng vỏ thép với độ mỏng "khó tin".

Majin Bu, tài khoản từng đưa ra nhiều thông tin chính xác về các thiết bị chưa ra mắt của Apple, đăng ảnh viên pin được cho là của iPhone 17 Pro với hình chữ L. Theo giải thích của "chuyên gia tin đồn" này, pin bọc vỏ thép từng sử dụng trên iPhone 16 Pro và được chứng minh các ưu điểm như tăng cường tản nhiệt, chống chịu lực bên ngoài giúp tăng độ bền cũng như bố trí linh kiện tối ưu hơn.

Viên pin được cho là của iPhone 17 Pro dành cho thị trường Mỹ (trên) và Trung Quốc (dưới). Ảnh: Majin Bu

Tuy nhiên, pin bọc thép trên iPhone 17 Pro có khác biệt với một số thị trường. Trong đó, bản cho thị trường Mỹ có diện tích lớn hơn nhằm tối đa không gian bên trong do không có sim vật lý. Viên pin được kéo dài theo chiều rộng để tối ưu hóa dung lượng mà không ảnh hưởng đến hiệu năng. Bản dành cho thị trường Trung Quốc nổi bật với khả năng chứa khay sim, do đó góc có hình chữ L dài hơn.

Cũng theo Majin Bu, module pin cho iPhone 17 Pro được hoàn thiện chính xác với cạnh hàn, cùng keo kết dính mới giúp việc thay pin dễ dàng hơn.

Một số nguồn tin trước đó cho thấy iPhone 17 Pro và 17 Pro Max sẽ có nhiều thay đổi nhất về cấu hình, chất liệu vỏ và thiết kế mặt sau. Dung lượng pin iPhone 17 Pro khoảng 4.500 mAh, trong khi là 5.000 mAh - mức cao nhất trên iPhone.

Trước đó, loạt hình ảnh do tài khoản Lanzuk đăng trên mạng xã hội Naver (Hàn Quốc) cũng cho thấy Apple sẽ trang bị pin bọc thép siêu mỏng cho iPhone 17 Air. Pin mỏng 2,49 mm gồm cả vỏ thép bên ngoài, tức tương đương với ba thẻ tín dụng xếp chồng lên nhau. Khi đặt cạnh pin của iPhone 17 Pro sắp ra mắt, độ mỏng cũng chưa bằng một nửa.

Viên pin của iPhone 17 Air và khi so với iPhone 17 Pro. Ảnh: Lanzuk/Naver

Một số nguồn tin cho biết iPhone 17 Air sẽ là smartphone mỏng nhất của Apple từ trước đến nay với số đo 5,5 mm. Theo GSMArena, dù Lanzuk không phải là tài khoản có nhiều dự đoán chính xác về thiết bị Apple, hình ảnh trên có thể đáng tin cậy. Việc iPhone 17 Air có kích thước mỏng buộc Apple phải đánh đổi dung lượng pin. Thiết bị có thể chỉ trang bị viên pin 2.900 mAh, thấp hơn nhiều so với mức 4.674 mAh của iPhone 16 Plus.

iPhone 13 mini năm 2021 là iPhone cuối cùng có pin dưới 3.000mAh, nhưng thiết bị này sử dụng màn hình 5,4 inch, trong khi iPhone 17 Air được đồn có màn hình tới 6,9 inch. Vẫn chưa rõ liệu Apple có sử dụng pin silicon-carbon để tăng dung lượng pin cho iPhone 17 Air hay không.

Thế hệ iPhone 2025 dự kiến ra mắt tháng 9 với bốn phiên bản iPhone 17, 17 Air, 17 Pro và 17 Pro Max. Trong đó, iPhone 17 Air là dòng hoàn toàn mới với thiết kế siêu mỏng, thay thế mẫu Plus. Sản phẩm có giá tương đương Plus với khởi điểm 800 USD, nằm ở phân khúc tầm trung, sử dụng chip A19, tích hợp modem tùy chỉnh do Apple tự thiết kế, nhưng không hỗ trợ băng tần mmWave 5G nhanh nhất.

Bảo Lâm (theo GSMArena, PhoneArena)