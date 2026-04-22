Ông Nguyễn Đức Thụy vào Hội đồng quản trị Sacombank

135 cổ đông tham gia đại hội thường niên Sacombank lần đầu tiên tổ chức tại Phú Thọ, thông qua việc đổi tên nhà băng và bầu ông Nguyễn Đức Thụy vào Hội đồng quản trị.

Ngày 22/4, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) lần đầu tiên tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2026 tại Phú Thọ, sau hơn hai thập kỷ liên tục tiến hành tại TP HCM.

Đây cũng là đại hội đầu tiên của Sacombank sau khi ông Nguyễn Đức Thụy gia nhập nhà băng và làm tổng giám đốc từ đầu tháng 3 năm nay.

Năm ngoái, đại hội Sacombank ghi nhận tới 1.000 cổ đông tham dự. Song với lần đầu tổ chức tại Phú Thọ, đại hội năm nay chỉ có khoảng 135 cổ đông và người đại diện trực tiếp có mặt, chiếm khoảng 80,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của ngân hàng.

Đại hội thông qua việc bầu ông Nguyễn Đức Thụy làm thành viên Hội đồng quản trị, thay thế cho bà Nguyễn Đức Thạch Diễm.

Như vậy, Hội đồng quản trị của Sacombank hiện gồm 7 thành viên gồm ông Dương Công Minh là chủ tịch; Phó chủ tịch Phạm Văn Phong, hai thành viên là ông Phan Đình Tuệ, ông Nguyễn Xuân Vũ; hai thành viên độc lập là ông Vương Công Đức và bà Phạm Thị Thu Hằng.

Ông Nguyễn Đức Thuỵ chính thức vào Hội đồng quản trị Sacombank ngày 22/4. Ảnh: Sacombank

Tại đại hội năm nay, ông Phạm Quang Tuệ, thành viên Hội đồng quản trị Sacombank thay mặt Hội đồng quản trị trả lời câu hỏi của các cổ đông được gửi về.

Ông Tuệ cho biết việc xử lý cổ phần liên quan ông Trầm Bê là nhiệm vụ trọng tâm để hoàn tất tái cơ cấu, song tiến độ còn phụ thuộc phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Sacombank đã trình phương án xử lý cổ phần từ năm ngoái nhưng còn vướng thay đổi chính sách, nên chưa được phê duyệt. Ngân hàng kỳ vọng có thể hoàn tất trong năm nay, song không loại trừ khả năng kéo dài.

Năm 2025, tỷ lệ nợ xấu của Sacombank tăng lên hơn 5%. Nguyên nhân theo ông Tuệ đến từ khó khăn kinh tế toàn cầu, chính sách thuế ảnh hưởng doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm khách hàng vừa và nhỏ. Bên cạnh đó, việc dừng cơ chế cơ cấu nợ khiến các khoản vay phải chuyển nhóm và trích lập dự phòng.

Về hiệu quả hoạt động, năm 2025, tổng thu nhập thuần của Sacombank đạt hơn 32.000 tỷ đồng, chi phí hoạt động khoảng 13.000 tỷ đồng, giúp tỷ lệ CIR giảm còn 40,7%. Tuy vậy, đại diện Sacombank thừa nhận mức này vẫn cao so với trung bình ngành. Ngân hàng đặt mục tiêu đưa CIR xuống dưới 30% trong năm 2026 và hướng tới 28% trong các năm tiếp theo.

Quý I, thị trường biến động khiến huy động vốn và tổng tài sản đều giảm trong khi dư nợ tín dụng đạt khoảng 627.000 tỷ đồng, tăng nhẹ so với đầu năm. Lợi nhuận đạt 3.572 tỷ đồng, tương đương khoảng 40% kế hoạch năm.

Tại đại hội, cổ đông cũng thông qua việc đổi tên nhà băng thành Ngân hàng Sài Gòn Tài Lộc, thay thế cho tên Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín vốn được giữ nguyên từ khi thành lập năm 1991. Tên viết tắt từ Sacombank thành SACOMBANK. Đây là một trong những thay đổi được ban lãnh đạo nhà băng nhận định là xác lập bước ngoặt trọng đại, thể hiện chiến lược và định hướng phát triển mới.

Ban lãnh đạo ngân hàng cũng cho biết trụ sở chính của Sacombank đang đặt ở số 266-268 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3 cũ, TP HCM không nằm trong vùng lõi của Trung tâm Tài chính Quốc tế của TP HCM. Vì vậy, việc đổi địa điểm trụ sở chính, theo lãnh đạo nhà băng, là cần thiết nhằm phù hợp với định hướng phát triển.

Sacombank ghi nhận loạt thay đổi lớn sau khi ông Nguyễn Đức Thụy xuất hiện tại nhà băng từ cuối 2025. Nhà băng này thay đổi nhận diện thương hiệu, tinh gọn bộ máy, bổ nhiệm nhân sự mới.

Năm 2025, Sacombank lần đầu tiên công bố lợi nhuận giảm mạnh 40% sau nhiều năm tăng trưởng, do tăng mạnh trích lập dự phòng rủi ro tín dụng vào quý IV/2025. Ngân hàng cho rằng việc này thể hiện quan điểm quản trị rủi ro thận trọng, để cải thiện khả năng phòng thủ trong bối cảnh rủi ro thị trường có xu hướng gia tăng và đảm bảo sự chủ động trong việc xử lý các tài sản tồn đọng.

Năm nay, Sacombank đặt mục tiêu lãi trước thuế tăng nhẹ 6% lên 8.100 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu nội bảng kiểm soát dưới 4,5%. Tổng tài sản mục tiêu tới cuối năm dự kiến hơn 1 triệu tỷ đồng, tăng 10%. Dư nợ tín dụng đạt 699.400 tỷ đồng, tăng 12% (hoặc không vượt quá hạn mức tăng trưởng tín dụng được Ngân hàng Nhà nước phê duyệt). Tổng huy động đạt 921.300 tỷ đồng, tăng 10% và được điều hành linh hoạt, phù hợp với tăng trưởng tín dụng trong thực tế.

Kế hoạch lợi nhuận thận trọng, theo đại diện Sacombank được xây dựng theo hướng thận trọng, nhằm tăng bộ đệm dự phòng và nâng tỷ lệ bao phủ nợ xấu, cải thiện khả năng chống chịu rủi ro.

Về dài hạn, với định hướng mới, lãnh đạo Sacombank cho biết đặt mục tiêu đến năm 2030 vào top 5 về lợi nhuận, top 4 về quy mô và top 3 về hiệu quả trong hệ thống ngân hàng thương mại.

Hiện tại, Sacombank vẫn có hai cổ đông sở hữu từ 1% vốn điều lệ trở lên gồm Pyn Elite Fund (Non-Ucits) nắm giữ 4,54% vốn điều lệ, ông Dương Công Minh nắm và người liên quan sở hữu 3,95%.

Quỳnh Trang