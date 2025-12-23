Ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền tổng giám đốc Sacombank

Sacombank hôm nay thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền tổng giám đốc, ngay sau khi ông thôi nhiệm Chủ tịch LPBank.

Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) cho biết quyết định bổ nhiệm này là bước đi chiến lược. Nhà băng đánh giá ông Thụy là nhà quản trị có kinh nghiệm tái cấu trúc và chuyển đổi số sâu rộng, có thể giúp Sacombank vốn đang đối diện nhiều khó khăn trong quá trình tái cấu trúc.

Ông Nguyễn Đức Thụy thường được gọi là bầu Thụy, sinh năm 1976, tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Colorado State University (CSU, bang Colorado, Mỹ).

Ông Thụy từng là Chủ tịch Tập đoàn Thai Group, Công ty cổ phần Thaiholdings, Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty cổ phần Enclave Phú Quốc và Phó chủ tịch Công ty Điện Mặt trời Xuân Thiện Ninh Thuận, Điện Mặt trời Xuân Thiện Đăk Lăk.

Từ tháng 4/2021, ông bắt đầu gia nhập ngành ngân hàng trên cương vị Phó chủ tịch Ngân hàng Bưu điện Liên Việt (LPBank), sau đó được đổi tên thành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam. 3 năm dưới thời "bầu" Thụy, nhà băng tái cấu trúc, thay đổi nhận diện thương hiệu, tinh gọn bộ máy, ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh nhất nhiều năm.

Ông Nguyễn Đức Thụy, Quyền tổng giám đốc Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín. Ảnh: Sacombank

Những kinh nghiệm thực tiễn của ông, được Sacombank đánh giá phù hợp với yêu cầu điều hành của nhà băng trong bối cảnh hoàn thiện đề án tái cơ cấu giai đoạn cuối. Giai đoạn này, Sacombank tập trung giảm tỷ lệ nợ xấu, cải thiện về năng lực điều hành hoạt động và biên lợi nhuận (NIM), xử lý triệt để những vấn đề còn tồn đọng, đồng thời nâng cao mức độ bao phủ dự phòng cho các danh mục còn lại theo lộ trình.

Hiện, vướng mắc lớn nhất của Sacombank trong quá trình tái cơ cấu là việc xử lý khối nợ xấu. Đây cũng là "nút thắt" cần được tháo gỡ để Sacombank được đánh giá hoàn thành tái cơ cấu, từ đó nhà băng mới có tiền đề để chia cổ tức cho cổ đông.

Tại đại hội cổ đông 2025, lãnh đạo Sacombank cho biết phương án xử lý số cổ phiếu của ông Trầm Bê và người có liên quan, là khó khăn và chưa có tiền lệ. Nhà băng này đã trình Ngân hàng Nhà nước từ nhiều năm trước nhưng vẫn chưa được phê duyệt.

9 tháng đầu năm nay, Sacombank lãi trước thuế gần 11.000 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ, đạt 75% kế hoạch cả năm. Tính đến hết quý III, tổng tài sản nhà băng gần 849.000 tỷ đồng, tăng 13,5% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng trên 16%, đạt dư nợ trên 606.000 tỷ. Tỷ lệ nợ xấu từ 2,4% hồi đầu năm lên 2,75% vào cuối quý III.

