Cựu CEO SeABank làm phó tổng giám đốc Sacombank

Cựu CEO SeABank, từng là cố vấn cấp cao tại LPBank, ông Loic Faussier được bổ nhiệm làm Phó tổng giám đốc Sacombank từ ngày 27/3.

Ngày 27/3, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Loic Faussier giữ chức Phó tổng giám đốc, phụ trách mảng quản trị rủi ro, pháp chế và tuân thủ.

Động thái này cho thấy định hướng của Sacombank trong việc thu hút nhân sự cấp cao giàu kinh nghiệm quốc tế, đặc biệt ở các lĩnh vực then chốt như quản trị rủi ro và tuân thủ. Ngân hàng kỳ vọng qua đó đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện đề án tái cơ cấu, củng cố nền tảng an toàn tài chính và hướng tới tăng trưởng bền vững.

Trước đó năm 2024, ông Loic Faussie cũng từng giữ vai trò Cố vấn Cấp cao Ban Điều hành tại Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank) trong giai đoạn ông Nguyễn Đức Thụy tham gia tái cơ cấu ngân hàng này.

Ông Nguyễn Đức Thụy - Tổng Giám đốc Sacombank (bên phải) chúc mừng ông Loic Faussier nhận nhiệm vụ tại nhà băng. Ảnh: Sacombank

Ông Loic Faussier sinh năm 1972 tại Pháp, tốt nghiệp ngành kinh tế tại Đại học Paris Assas, có bằng thạc sĩ tài chính tại Đại học Paris Dauphine và thạc sĩ luật kinh doanh tại Học viện Chính trị Paris. Ông có hơn 27 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, từng đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo tại các tổ chức lớn ở Pháp, Hong Kong (Trung Quốc), Nhật Bản và Việt Nam.

Trước khi gia nhập Sacombank, ông từng là Giám đốc HSBC Việt Nam, Phó giám đốc HSBC Nhật Bản, Phó tổng giám đốc Ngân hàng Quốc tế (VIB), Tổng giám đốc SeABank và cố vấn cấp cao Ban điều hành LPBank. Ông cũng từng làm việc tại Citibank Paris và giữ vị trí Phó tùy viên tài chính tại Đại sứ quán Pháp ở Bắc Kinh.

Với sự tham gia của ông Faussier, Ban tổng giám đốc Sacombank hiện có 12 thành viên, trong đó ông Nguyễn Đức Thụy là Tổng giám đốc.

Song song với việc kiện toàn bộ máy lãnh đạo, Sacombank cho biết đang triển khai các sáng kiến cải tiến mô hình hoạt động theo hướng hiện đại và linh hoạt.

Nhà băng này đã tinh gọn cơ cấu xuống còn 9 khối nghiệp vụ, chuyển đổi mô hình quản trị theo ngành dọc từ 22/1 và định hướng tỷ lệ nhân sự front - back ở mức 80% - 20% nhằm nâng cao hiệu quả vận hành.

Quỳnh Trang