Sacombank đổi nhận diện thương hiệu

Ngay sau khi ông Nguyễn Đức Thụy về làm Quyền Tổng giám đốc, Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín đổi nhận diện thương hiệu.

Logo mới của Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) có nền xanh dương, chữ màu vàng ánh kim. Logo có chữ "S" trong một vòng tròn khép kín, là chữ cái đầu của Sacombank, đồng thời, theo nhà băng này, đây là biểu tượng cho sự ổn định (Stability), bền vững (Sustainablility) và thịnh vượng (Success).

Việc đổi logo được Sacombank tiến hành hai ngày sau khi thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền Tổng giám đốc. Nhà băng này gọi đây là bước đi chiến lược.

Logo mới của Sacombank.

Trước đó, khi ông Thụy về làm chủ tịch Ngân hàng Bưu Điện Liên Việt (LienVietPostBank), nhà băng này cũng đã thay logo sang màu vàng, nâu và đổi tên thành Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam (LPBank). 3 năm dưới thời ông, nhà băng đồng thời tái cấu trúc, tinh gọn bộ máy nhân sự, ghi nhận kết quả kinh doanh tăng trưởng mạnh nhất nhiều năm.

Ông Nguyễn Đức Thụy thường được gọi là bầu Thụy, sinh năm 1976, tốt nghiệp chuyên ngành quản trị kinh doanh tại Colorado State University (CSU, bang Colorado, Mỹ).

Trước khi gia nhập ngành ngân hàng từ 2021, ông là doanh nhân có tiếng, từng là Chủ tịch Tập đoàn Thai Group, Công ty cổ phần Thaiholdings, Công ty cổ phần Du lịch Kim Liên, Công ty cổ phần Enclave Phú Quốc và Phó chủ tịch Công ty Điện Mặt trời Xuân Thiện Ninh Thuận, Điện Mặt trời Xuân Thiện Đăk Lăk...

Nhà băng này mới đây cũng có Nghị quyết thông qua một số nội dung tại kỳ họp cổ đông sắp tới, bao gồm việc bầu bổ sung 4 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026. Ngày 15/1/2026, nhà băng này sẽ chốt danh sách cổ đông để thông báo cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 5% cổ phần có quyền biểu quyết ứng cử, đề cử.

