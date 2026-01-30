Sacombank báo lỗ lần đầu sau 9 năm

Sacombank lỗ đột biến hơn 3.360 tỷ đồng vào quý cuối năm 2025, đánh dấu khoản lỗ đầu tiên tính theo quý trong 9 năm trở lại đây.

Ngân hàng Sài Gòn Thương Tín (Sacombank) mới công bố báo cáo tài chính hợp nhất với nhiều khoản mục biến động mạnh. Trong đó, chênh lệch lớn nhất là chi phí dự phòng rủi ro tín dụng hơn 9.230 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước ngân hàng hoàn nhập gần 370 tỷ đồng. Điều này dẫn đến khoản lỗ trước thuế hơn 3.360 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ lãi trên 4.620 tỷ đồng. Lần gần nhất Sacombank báo lỗ là quý cuối năm 2016 với khoảng 18 tỷ đồng.

Lũy kế cả năm ngoái, Sacombank ghi nhận lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh hơn 19.000 tỷ đồng, tăng 29% so với năm trước.

Tuy nhiên, khoản lỗ đột biến quý cuối năm đã bào mòn lợi nhuận tích lũy trong 3 quý trước, dẫn đến lãi trước thuế cả năm chỉ còn 7.628 tỷ đồng. Con số này giảm hơn 40% so với năm trước và không hoàn thành kế hoạch lợi nhuận hơn 14.650 tỷ đồng được cổ đông thông qua.

Theo Sacombank, kết quả kinh doanh năm ngoái chịu tác động chủ yếu từ việc tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng lên tổng cộng 11.300 tỷ đồng. Ngân hàng cho rằng việc này thể hiện quan điểm quản trị rủi ro thận trọng, để cải thiện khả năng phòng thủ trong bối cảnh rủi ro thị trường có xu hướng gia tăng và đảm bảo sự chủ động trong việc xử lý các tài sản tồn đọng.

"Đây là bước đi chiến lược, đặt trọng tâm vào chất lượng tài sản và sự phát triển bền vững trong trung và dài hạn, thay vì chỉ tập trung vào mục tiêu lợi nhuận ngắn hạn", Sacombank viết trong thông báo kết quả kinh doanh.

Tính đến cuối năm ngoái, Sacombank có tổng tài sản hơn 917.000 tỷ đồng. Dư nợ tín dụng hơn 626.000 tỷ đồng, tăng hơn 16%. Tỷ lệ nợ xấu 6,4%, trong đó nợ nhóm 5 (có khả năng mất vốn) hơn 4,7%, tương ứng khoảng 30.000 tỷ đồng.

Gần đây, Sacombank trải qua đợt biến động mạnh nhân sự thượng tầng. Cuối tháng 12/2025, ngân hàng này thông báo bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Thụy làm Quyền tổng giám đốc ngay sau khi ông thôi chức Chủ tịch LPBank. Phó tổng giám đốc LPBank Nguyễn Thị Kiều Anh cũng sang Sacombank giữ chức vụ tương tự.

Sau đó hai ngày, Sacombank đổi nhận diện thương hiệu. Ngân hàng đồng thời bổ nhiệm Phó tổng giám đốc Hà Văn Trung giữ chức Phó tổng giám đốc thường trực, còn ông Vũ Minh Quân từ vị trí Giám đốc Trung tâm xử lý nợ kiêm Trợ lý Chủ tịch HĐQT lên chức Phó tổng giám đốc.

Sacombank đang trong thời gian tiếp nhận đơn ứng cử và đề cử nhân sự để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2026. Ngân hàng dự kiến bầu 4 người, trong đó một thành viên độc lập.

