Nữ hành khách khó chịu vì tôi không chịu đổi chỗ ngồi trên máy bay

'Tôi tưởng ghế này của mình, anh có thể đổi chỗ cho tôi được không?”, người phụ nữ năn nỉ khi bị tôi đòi lại vị trí ngồi của mình.

Trên một chuyến bay nội địa cuối tuần trước, tôi gặp một tình huống khiến mình vừa khó chịu vừa khó xử, và chắc không ít người cũng từng trải qua. Hôm đó, tôi lên máy bay, tìm đến đúng số ghế đã được ghi rõ trên thẻ lên tàu của mình. Đó là ghế cạnh cửa sổ, vị trí tôi đã bỏ thêm tiền để chọn từ lúc đặt vé vì muốn có không gian riêng và ngắm quang cảnh khi máy bay cất và hạ cánh.

Nhưng khi tới nơi, một hành khách lạ mặt đã ngồi sẵn ở đó. Người phụ nữ ấy tỏ vẻ bất ngờ, ngơ ngác khi bị tôi thắc mắc về chỗ ngồi. Tôi đưa thẻ lên tàu, lịch sự nói: "Chị ơi, chỗ này của tôi". Đến lúc này, người phụ nữ mới đổi giọng, tỏ vẻ ngạc nhiên (có phần hơi diễn): "Ồ, tôi tưởng ghế này của mình, anh có thể đổi chỗ cho tôi được không?".

Tôi thở dài trong bụng. Bởi ai đi máy bay cũng biết: từ lúc mua vé, làm thủ tục, nhận thẻ lên tàu, mọi vị trí ghế ngồi đều được xác định rõ ràng. Không có chuyện "tưởng nhầm", nhất là khi cô ta đang ngồi đúng vào một trong những ghế đẹp nhất dãy. Nếu thực sự muốn ngồi cạnh cửa sổ, hành khách hoàn toàn có thể bỏ thêm tiền chọn trước, chứ không phải chờ lên máy bay rồi tìm cách "ngồi đại" và hy vọng người khác sẽ ngại mà nhường.

Tôi vẫn giữ thái độ hòa nhã, nhưng dứt khoát từ chối: "Xin lỗi chị, tôi muốn ngồi đúng ghế của mình". Không được đổi chỗ, nữ hành khách kia chuyển sang vẻ mặt khó chịu, miễn cưỡng đứng dậy nhường chỗ. Còn tôi thì bước vào chỗ ngồi của mình với cảm giác chẳng mấy dễ chịu. Một việc nhỏ thôi, nhưng đủ làm chuyến bay bắt đầu bằng sự bực bội không đáng có. Và suốt cả chuyến bay kéo dài hơn 2 giờ hôm đó, bầu không khí giữa tôi và người phụ nữ ngồi kế bên vô cùng căng thẳng.

Điều khiến tôi suy nghĩ nhiều nhất là thói xấu "tiện đâu ngồi đó" của nhiều người khi tới các chỗ công cộng, không chỉ riêng máy bay mà còn tàu hỏa, xe khách... Không ít hành khách cố tình ngồi vào ghế đẹp với hy vọng chủ ghế sẽ đổi cho mình; để hành lý chiếm cả khoang, mặc kệ người đến sau tự xoay sở; đứng bật dậy lấy đồ dù máy bay chưa dừng hẳn; gác chân lên ghế trước, nói chuyện ồn ào, mở loa ngoài...

Tất cả những hành vi ấy đều không phải do thiếu hiểu biết, mà bởi tính khôn lỏi. Ghế máy bay là một ví dụ điển hình. Hãng bay bán ghế theo từng vị trí, từng mức giá. Ai muốn chỗ ngồi thoải mái hơn thì tự bỏ tiền ra mua thay vì cố ý chiếm ghế đẹp trước rồi giả vờ nhầm lẫn. Sự văn minh trên máy bay không chỉ đến từ quy định của hãng, mà từ ý thức của mỗi người. Một hành vi nhỏ, như ngồi đúng ghế của mình, tôn trọng quyền của người khác, cũng đủ làm chuyến đi dễ chịu cho tất cả.

Huy Vu