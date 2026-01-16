Những trang phục gây tranh cãi của Lisa

Lisa tạo dáng trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2026

Ở lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm nay, Lisa diện đầm xuyên thấu của Jacquemus, đeo vòng choker nhiều lớp bằng đá đen. Diện mạo của cô trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.

Tờ DailyMail của Anh xếp cô vào danh sách những ngôi sao mặc xấu. Bộ váy được cho là phù hợp với lễ hội Halloween hoặc những chuyến nghỉ dưỡng hơn là dành cho thảm đỏ trang trọng. Một số khán giả nhận xét thiết kế khiến Lisa trông già đi, không tôn dáng. Nhiều người khác lại cho rằng Lisa mặc gì vẫn xinh đẹp, trang phục giúp cô tạo nên sự khác biệt so với những ngôi sao diện đầm đính kết lộng lẫy.