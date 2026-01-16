Những trang phục gây tranh cãi của Lisa

Ở lễ trao giải Quả Cầu Vàng năm nay, Lisa diện đầm xuyên thấu của Jacquemus, đeo vòng choker nhiều lớp bằng đá đen. Diện mạo của cô trở thành chủ đề bàn tán trên mạng xã hội.
Tờ DailyMail của Anh xếp cô vào danh sách những ngôi sao mặc xấu. Bộ váy được cho là phù hợp với lễ hội Halloween hoặc những chuyến nghỉ dưỡng hơn là dành cho thảm đỏ trang trọng. Một số khán giả nhận xét thiết kế khiến Lisa trông già đi, không tôn dáng. Nhiều người khác lại cho rằng Lisa mặc gì vẫn xinh đẹp, trang phục giúp cô tạo nên sự khác biệt so với những ngôi sao diện đầm đính kết lộng lẫy.
Vogue nhìn nhận Lisa là một ngôi sao thời trang không ngại phá bỏ hình tượng idol truyền thống, tự tin thể hiện cá tính. Cô đại diện cho thế hệ influencer toàn cầu, tiên phong lăng xê xu hướng nhưng yếu về chiều sâu. Điều này khiến phong cách của Lisa được giới trẻ yêu thích rộng rãi nhưng chưa được đánh giá cao trong giới phê bình. Diện mạo của cô chủ yếu phụ thuộc vai trò đại sứ cho các thương hiệu, chưa được xem là biểu tượng thời trang. Ảnh: etnews
Lisa nhiều lần gây tranh luận về gu mặc. Bộ cánh của Louis Vuitton cô chọn tới Met Gala trở thành một trong những chủ đề được quan tâm nhất của làng mốt 2025. Người đẹp xuất hiện ở sự kiện với mốt mặc quần lót như trang phục thường, để hở vòng ba. Nhiều người cho rằng cách mặc này phản cảm, thiếu tôn trọng khán giả.
Tờ Guardian cho rằng trang phục của Lisa quá thiên về phô diễn gợi cảm, thiếu chiều sâu nghệ thuật. New York Times cùng nhận định, đánh giá đây là bộ trang phục nhằm gây chú ý nhiều hơn là thể hiện chủ đề một cách có trí tuệ. Vogue lại khen Lisa đã đẩy hình ảnh thần tượng Kpop lên cao tại Met Gala, mang đến sự giao thoa giữa may đo cổ điển Pháp và tinh thần Y2K hiện đại. Ảnh: AFP
Cuối tháng 10/2025, Lisa và các thành viên của Blackpink ra sân bay Hàn Quốc để chuẩn bị di chuyển đến địa điểm kế tiếp của Deadline World Tour. Cô diện áo hoodie in họa tiết nội y theo trường phái đánh lừa thị giác, phối cùng crop top bên trong và quần jeans. Nhiều khán giả cho biết thoạt nhìn, họ nhầm ca sĩ diện đồ lót ra đường. Trên mạng xã hội, từ khóa "Lisa mặc 'đồ lót' tại nơi công cộng" được tìm kiếm nhiều. Theo Koreaboo, nhiều người cho rằng trang phục của cô "không nghiêm túc". Các fan lại khen cô mặc độc, chất. Ảnh: Dispatch
Cùng năm, khi tham dự sự kiện giao lưu khán giả kết hợp quảng bá album mới Alter Ego, Lisa chọn mẫu váy ngắn cổ lọ kín trước hở sau. Đa số cho rằng cô mắc lỗi phối đồ khi để lộ áo lót ren, khiến diện mạo kém duyên. Khán giả cho rằng cô có thể chọn cách không mặc bra, hoặc thay áo lót bằng áo quây ngực giúp trông tinh tế hơn. Bộ trang phục còn được cho là không phù hợp với sự kiện. Video: AquagirlBlink
Tháng 3/2025, em út Blackpink tiếp tục gây tranh luận với bộ trang phục trong tiệc quảng bá Alter Ego. Lisa diện bộ đồ mang phong cách cyberpunk, để hở toàn bộ vòng ba phía sau. Nhiều ý kiến cho rằng Lisa lạm dụng phô trương hình thể. Ảnh: Pinterest
Khi biểu diễn cho Victoria Secret 2024, cô mặc quần nội y làm từ các khoen kim loại. Kiểu dáng thiết kế được nhận xét trông thô, gợi liên tưởng tới những chiếc khố thời xưa. Ảnh: Instagram Lisa
Lisa, 29 tuổi, sinh ở Thái Lan, hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc trong nhóm Blackpink và điều hành công ty giải trí LLOUD. Cô đang chuẩn bị tiếp tục chuyến lưu diễn Deadline World Tour. Người đẹp được cho hẹn hò doanh nhân Frédéric Arnault - con trai tỷ phú Bernard Arnault.
Sao Mai