Ca sĩ Thái Lan Lisa giới thiệu bài hát mới, nói về tình yêu, những nụ hôn ở Paris với chàng trai người Pháp.

Theo News 9live, người đẹp trình diễn Moonlit Floor trong đêm nhạc Global Citizen Festival 2024 tại Mỹ, tối 28/9. Lời ca khúc có những câu: "Chàng trai Pháp mắt xanh làm em bối rối. Làm sao làn da anh luôn mềm mại, làm sao những nụ hôn của anh luôn nồng nàn... Hãy hôn em dưới hoàng hôn Paris". Công ty quản lý cho biết MV Moonlit Floor phát hành ngày 4/10.

Lisa hát về tình yêu với chàng trai Pháp Lisa hát "Moonlit Floor". Video: GCF

Trên các fanpage, mạng xã hội, nhiều khán giả nhận xét ca khúc êm ái, dễ nghe, đậm chất lãng mạn. Hàng nghìn người cho biết liên tưởng đến chuyện tình của ca sĩ và doanh nhân Pháp Frédéric Arnault. Frédéric Arnault cũng đang ở New York, hôm 28/9, cả hai được trông thấy dùng bữa ở nhà hàng.

Lisa và Frédéric Arnault ở New York. Ảnh: Weibo

Tin đồn Lisa và Frédéric Arnault hẹn hò bùng nổ từ giữa năm 2023, cả hai chưa từng xác nhận yêu nhau nhưng thường xuyên được trông thấy sánh đôi khi đi ăn, du lịch. Hồi tháng 8, Lisa nghỉ dưỡng cùng cha, anh chị của Frédéric Arnault tại Italy.

Frédéric Arnault 29 tuổi, là con của Bernard Arnault và người vợ thứ hai - nghệ sĩ piano Hélène Mercier, vợ chồng có ba con trai. Anh đảm nhiệm vai trò CEO của LVMH Watches. Frédéric Arnault tốt nghiệp đại học chuyên ngành Toán học ứng dụng, nói các ngôn ngữ Anh, Pháp, Italy và Đức. Doanh nhân còn có sở trường chơi piano. Theo bảng xếp hạng tỷ phú theo thời gian thực của Forbes, Bernard Arnault và gia tộc của ông sở hữu khoảng 200 tỷ USD, giàu thứ tư thế giới.

Ca sĩ Lisa. Ảnh: Weibo/Lalisa8

Lisa là nghệ sĩ châu Á có lượng người theo dõi, số bài viết được nhiều like nhất trên Instagram. Ca sĩ hiện là CEO của LLOUD - công ty do cô thành lập, hoạt động các lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc. Từ tháng 6 đến nay, người đẹp gây sốt khi phát hành các MV Rockstar và New Women.

Như Anh