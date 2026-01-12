Lisa mặc váy xuyên thấu tới Quả Cầu Vàng 2026

MỹLisa nhóm Blackpink diện váy xuyên thấu khoe nét ngọt ngào trên thảm đỏ lễ trao giải điện ảnh Golden Globes lần thứ 83.

Lisa mặc váy trong suốt tới Quả Cầu Vàng 2026 Lisa tạo dáng ở sự kiện. Video: Instagram lilifilm_0fficial

Lisa là một trong những nghệ sĩ đảm nhận vai trò trao giải tại Quả Cầu Vàng năm nay. Cô xuất hiện trên thảm đỏ với bộ đầm làm từ voan mỏng trong suốt của Jacquemus, đeo vòng choker nhiều lớp bằng đá đen, làm nail kiểu Pháp. Ngôi sao trang điểm nhẹ với má hồng và son môi bóng, tập trung tôn làn da mịn.

White Lotus - bộ phim Lisa tham gia diễn xuất - được đề cử sáu giải Quả Cầu Vàng, gồm hạng mục Phim truyền hình chính kịch hay nhất. Nhân vật của cô trong phim tên là Mook, tiếng Thái nghĩa là "ngọc trai", làm nhân viên khu nghỉ dưỡng. Tháng 9, khi phỏng vấn với tạp chí AnOther, cô cho biết hy vọng được đóng phim nhiều hơn.

Tháng 12/2025, nhà sản xuất công bố Lisa đóng chính dự án hành động Tygo, thuộc loạt phim Extraction, hợp tác tài tử Ma Dong Seok và Lee Jin Wook. Nội dung xoay quanh giới tội phạm Hàn Quốc, ghi hình vào cuối năm 2025, đánh dấu bước chuyển từ truyền hình sang điện ảnh của cô.

Lisa diện bộ váy suông trên thảm đỏ Quả Cầu Vàng 2026. Ảnh: AFP

Lisa, 29 tuổi, sinh ở Thái Lan, hoạt động chủ yếu ở Hàn Quốc trong nhóm Blackpink. Cô là nghệ sĩ châu Á có lượng người theo dõi, số bài viết nhận nhiều like nhất trên Instagram. Ca sĩ hiện là CEO của LLOUD - công ty do cô thành lập, hoạt động các lĩnh vực thời trang, điện ảnh, âm nhạc. Cô đang chuẩn bị tiếp tục chuyến lưu diễn Deadline World Tour.

Bên cạnh sự nghiệp, chuyện đời tư, phong cách của cô nhận chú ý của hàng triệu fan. Người đẹp được cho hẹn hò doanh nhân Frédéric Arnault - con trai tỷ phú Bernard Arnault. Cô cũng là người lăng xê nhiều xu hướng, trong đó có thú sưu tập đồ chơi nghệ thuật.

Họa Mi (theo Vogue)