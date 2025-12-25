Những thói quen tưởng 'lành mạnh' âm thầm tàn phá thận

Nhiều thói quen như nạp nhiều protein, thực phẩm chức năng, uống trà detox và quá nhiều nước, lạm dụng thuốc giảm đau, tưởng vô hại nhưng tàn phá thận.

Theo dữ liệu từ Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) Mỹ, cứ 7 người trưởng thành thì có một người mắc bệnh thận mạn tính (CKD). Đáng báo động hơn, có tới 90% bệnh nhân không hề biết mình mắc bệnh cho đến khi thận suy yếu nghiêm trọng, dẫn đến nguy cơ đau tim và đột quỵ tăng cao.

Nhiều người tin rằng chỉ cần ăn ít muối và uống đủ nước là thận sẽ ổn. Tuy nhiên, các chuyên gia cảnh báo những thói quen được gắn mác "sống khỏe" lại là "sát thủ thầm lặng" đối với cơ quan này.

Dưới đây là 5 sai lầm phổ biến mà các bác sĩ khuyến cáo cần thay đổi ngay lập tức:

Nạp quá nhiều protein (đạm)

Đây là sai lầm phổ biến nhất, đặc biệt ở những người tập thể hình lạm dụng sữa tăng cơ (protein shakes). Tiến sĩ David Shusterman, chuyên gia tiết niệu, khẳng định: "Ăn gấp đôi hay gấp ba lượng đạm khuyến nghị không giúp cơ bắp to hơn, nó chỉ khiến thận phải làm việc quá tải".

Thận có nhiệm vụ lọc bỏ các sản phẩm phụ của đạm khỏi máu. Chế độ ăn giàu đạm động vật kéo dài sẽ tạo áp lực khủng khiếp, dễ dẫn đến suy thận mạn.

Hãy duy trì mức 0,8-1 g đạm trên mỗi kg trọng lượng cơ thể mỗi ngày. Nên ưu tiên đạm thực vật từ các loại đậu, hạt và ngũ cốc nguyên hạt để giảm tải cho thận.

Chế độ ăn giàu đạm động vật kéo dài sẽ tạo áp lực khủng khiếp, dễ dẫn đến suy thận mạn. Ảnh: Bùi Thủy

Lạm dụng thực phẩm chức năng

Thị trường thực phẩm chức năng đang bùng nổ nhưng thiếu sự kiểm soát chặt chẽ. Bác sĩ cảnh báo việc dùng vitamin và thảo dược quá liều có thể gây hại trực tiếp cho thận. Cụ thể, nghệ, vitamin C và canxi liều cao dễ gây sỏi thận. Trong khi đó, vitamin D liều cao có thể gây tích tụ nhôm trong máu ở bệnh nhân thận.

Thực phẩm chức năng không xấu, nhưng bạn không nên tự ý làm "bác sĩ" của chính mình. Hãy tham vấn chuyên gia y tế về tương tác thuốc trước khi bổ sung bất kỳ loại vitamin nào.

"Giải độc" bằng trà detox

Trà detox thường được quảng cáo giúp thanh lọc cơ thể và giảm cân nhanh. Thực tế, chúng chứa các chất lợi tiểu gây mất nước và rối loạn điện giải - cả hai đều "tra tấn" thận. Ngoài ra, các thành phần thảo dược không được kiểm soát như rễ cam thảo, cây ban âu hay lá senna đều tiềm ẩn độc tính với thận.

"Bộ máy thải độc tốt nhất chính là thận của bạn", bác sĩ Shusterman nhấn mạnh. Hãy hỗ trợ chúng bằng thực phẩm tự nhiên, chất xơ và nước lọc thay vì tin vào các trào lưu nhất thời.

Uống quá nhiều nước

Uống đủ nước là tốt, nhưng quá nhiều nước trong thời gian ngắn lại là thảm họa. Thận chỉ có thể xử lý khoảng 0,8-1 lít nước mỗi giờ. Nếu uống nhanh hơn tốc độ này, nồng độ điện giải (như natri) trong máu sẽ bị pha loãng, gây ra tình trạng hạ natri máu, dẫn đến phù nề tế bào, ảnh hưởng nghiêm trọng đến não bộ.

Hãy uống khi thấy khát. Một dấu hiệu đơn giản để nhận biết cơ thể đã đủ nước là nước tiểu có màu vàng nhạt.

Tự ý dùng thuốc giảm đau (NSAIDs)

Các loại thuốc không kê đơn như Aspirin, Ibuprofen (Advil, Motrin) hay Naproxen (Aleve) thường được sử dụng tùy tiện cho các cơn đau nhẹ. Tuy nhiên, nhóm thuốc này làm co mạch máu dẫn đến thận, gây giảm lưu lượng máu và suy giảm chức năng lọc. Có những trường hợp ghi nhận bị tổn thương thận cấp tính chỉ sau 3 tuần dùng thuốc liên tục.

Đừng lạm dụng thuốc giảm đau. Với các cơn đau cơ nhẹ, hãy thử chườm nóng/lạnh, kéo giãn cơ hoặc nghỉ ngơi trước khi tìm đến hiệu thuốc.

Bệnh thận ở giai đoạn sớm thường không có triệu chứng rõ rệt. Tiến sĩ Tim Pflederer, chuyên gia thận học, khuyến nghị hai xét nghiệm đơn giản sau để phát hiện sớm tổn thương gồm xét nghiệm máu để đo mức lọc cầu thận (GFR) và xét nghiệm nước tiểu kiểm tra tỷ lệ albumin trên creatinine (UACR).

Để duy trì "bộ lọc" khỏe mạnh, hãy duy trì cân nặng hợp lý, tập thể dục đều đặn, kiểm soát huyết áp và tuyệt đối nói không với thuốc lá.

Mỹ Ý (Theo Best Life)