Jacob Elordi - diễn viên cao 1,96 m gây chú ý

Jacob Elordi, cao 1,96 m, nhận đề cử BAFTA Nam diễn viên phụ xuất sắc cho vai diễn Felix trong "Saltburn".

Diễn viên 27 tuổi người Australia được tờ Vanity Fair gọi là người tình lý tưởng của thế hệ gen Z. Cảnh quay bồn tắm của anh trong Saltburn (2023) khiến các hãng nến thơm đua nhau ra mắt nhiều sản phẩm ăn theo. Video tổng hợp hình ảnh Jacob trong phim do một tài khoản TikTok đăng ngày 4/1 thu hút 68,4 triệu lượt xem. Cuối năm 2023, hashtag về nhân vật Felix Catton đạt 456 triệu view trên ứng dụng này.

Jacob Elordi đến Mỹ năm 19 tuổi để tìm kiếm cơ hội diễn xuất. Bộ phim đầu tiên của anh ở Mỹ là Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales (2017) nhưng không gây tiếng vang. Theo GQ, trước nổi tiếng, diễn viên Australia từng có khoảng thời gian khó khăn vì không thể tìm thấy vai diễn phù hợp.

Khi được chọn cho vai nam chính The Kissing Booth (2018), tiền cát-xê của anh vẫn chưa được thanh toán. Anh ngủ nhờ trên ghế đi văng ở nhà bạn nhiều tuần liền sau khi bộ phim đóng máy. Đôi lúc, diễn viên ngủ trong chiếc xe Mitsubishi 2004 vì không đủ tiền thuê nhà. Ngay cả lúc nhận vai Nate Jacobs trong Euphoria (2019), anh vẫn sống trong xe hơi.

"Tôi không nhận được việc nào cả. Tôi nghĩ mình chỉ có 400 hoặc 800 USD trong tài khoản. Euphoria là cơ hội thử vai cuối cùng trước khi trở về quê nhà để tìm việc khác và hồi phục sức khỏe", anh nói.

Jacob Elordi trong vai Noah Flynn phim "The Kissing Booth". Ảnh: Netflix

Theo People, sau khi gia nhập đoàn phim Euphoria, một nhà sản xuất biết được khó khăn của Jacob nên đã thuê một căn phòng tại phía tây Hollywood cho anh. Diễn viên cảm thấy rất may mắn và nghĩ đó là câu chuyện chỉ có ở Los Angeles.

Năm 2018, The Kissing Booth khởi chiếu, tên tuổi của Jacob Elordi nổi tiếng. Bộ phim nhanh chóng đạt 10 triệu lượt xem trên nền tảng Netflix. Ted Sarandos - CEO của nền tảng - nói đây là "một trong những chương trình truyền hình được xem nhiều nhất trên thế giới". Trong phim, anh vào vai hot boy ngọt ngào Noah Flynn.

Trên GQ, Jacob Elordi nói bản thân không thích The Kissing Booth và hối hận vì đã tham gia. Anh nói bộ phim quá "kỳ quặc", không có tính "đại chúng" và nhân vật cũng khác xa con người thật của anh. Jacob cảm thấy như bị lừa khi gia nhập đoàn phim, nghĩ công sức bỏ ra chỉ đem lại lợi ích cho studio, không phải cho anh.

Thế nhưng, The Kissing Booth giúp Instagram cá nhân tăng hơn bốn triệu người theo dõi sau một đêm, khiến anh phải xóa hết những tấm ảnh thời đi học. Jacob không kịp thích nghi sự nổi tiếng quá nhanh. Công chúng bắt đầu săm soi chuyện đời tư thay vì quan tâm năng lực. Anh thường xuyên trở thành đối tượng của các tay săn ảnh, điều này làm anh muốn từ bỏ sự nghiệp. Trên GQ, anh nói lúc ấy bản thân chưa sẵn sàng trở thành người của công chúng.

Chiều cao chênh lệch của Jacob Elordi so với bạn diễn trong phim "Euphoria". Ảnh: HBO

Khi Euphoria phát sóng, tên tuổi của Elordi được biết đến nhiều hơn. Anh vào vai gã trai tồi Nate Jacobs, một nhân vật có tính nam độc hại và xem thường phụ nữ. The Independent đánh giá Jacob Elordi có bước chuyển mình ấn tượng. Từ chàng hot boy lãng mạn trong phim tình cảm tuổi teen, anh hóa thân thành nhân vật đen tối, phức tạp, đại diện cho thành phần thiếu niên bất hảo. Jacob Elordi gọi vai diễn Nate Jacobs là sự chuộc lỗi cho việc tham gia The Kissing Booth.

Khả năng diễn xuất của Jacobs Elidor được giới chuyên môn công nhận khi tham gia Saltburn (2023) của đạo diễn Emerald Fennell. Bộ phim kể về tình bạn Olive (Barry Keoghan thủ vai) và Felix (Jacob Elidor thủ vai), đan xen những sự kiện đen tối tại dinh thự Saltburn. Trong phim, Jacob vào vai cậu ấm nhà giàu được nhiều người yêu mến. Nhờ vẻ ngoài lãng tử đậm chất điện ảnh, Jacob Elidor được nhận định trở thành gương mặt triển vọng của thế hệ điện ảnh tiếp theo.

Jacob Elordi - Từ diễn viên vô gia cư đến đề cử BAFTA Trailer phim "Saltburn". Video: YouTube MGM

Ngoài ra, Jacob Elordi cũng tham gia dự án phim tiểu sử Priscilla (2023) của hãng A24. Tác phẩm được chuyển thể từ hồi ký Elvis and Me (1985) do Priscilla Presley - vợ cũ của huyền thoại Elvis Presley - và Sandra Harmon đồng sáng tác. Trong phim, Jacob vào vai ông hoàng nhạc rock and roll Elvis Presley. Bộ phim kể về chuyện tình giữa Elvis 24 tuổi và Priscilla 14 tuổi.

Bên cạnh sự nghiệp hứa hẹn, công chúng còn quan tâm chuyện tình cảm của diễn viên. Anh hẹn hò bạn diễn Joey King trong thời gian quay The Kissing Booth. Sau đó, anh quen Zendaya trong thời gian ngắn khi đóng Euphoria. Diễn viên công khai yêu Kaia Gerber - con gái siêu mẫu Cindy Crawford - vào năm 2020, mối quan hệ kéo dài một năm. Hiện tại, anh hẹn hò Olivia Jade Giannulli - con gái diễn viên Lori Loughlin.

Jacob Elordi sinh ra và lớn lên trong gia đình có bốn người con tại Australia. Bố anh là thợ sơn nhà, mẹ là nhân viên tại căng tin trường học. Anh sớm bộc lộ khả năng diễn xuất trong các vở kịch ở trường và được giáo viên khuyến khích thử sức đóng phim. Ba mẹ ủng hộ Jacob theo đuổi nghiệp diễn, tin tưởng anh sẽ thành công.

Phương Thảo