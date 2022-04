Những ôtô bán ít nhất tháng 3

Toyota có 6 mẫu trong 10 mẫu xe bán ít nhất thị trường, trong khi đó Mazda cũng xuất hiện tới hai lần với Mazda6 và BT-50.

Trái ngược với những ôtô bán nhiều nhất tháng, danh sách 10 mẫu xe hơi bán ít nhất tháng ít biến động hơn so với tháng 2. Mẫu MPV cỡ lớn nhà Toyota là Granvia duy trì vị trí cuối cùng với chỉ một chiếc trong tháng 3, bằng với tháng 2. Cùng vị trí với Granvia còn có mẫu Hilux, thậm chí hồi tháng 2 mẫu bán tải của Toyota không giao được chiếc nào.

Đồ hoạ: Tiến Thành

Cùng phân khúc với Granvia, Ford Tourneo xếp ở vị trí thứ hai với doanh số hai chiếc, bán ít hơn so với tháng trước 6 xe. Tourneo không còn bán tại Việt Nam, doanh số tháng 3 chỉ còn hàng tồn kho. Alphard, mẫu MPV cao cấp của Toyota dù bán nhiều hơn tháng hai với 4 chiếc nhưng vẫn đứng ở vị trí thứ 3. Alphard kén khách bởi giá cao do nhập khẩu chính hãng từ Nhật Bản.

Tương tự như Alphard, mẫu SUV Land Cruiser thường xuyên nằm trong danh sách những ôtô bán ít nhất tháng. Không chỉ nhập khẩu từ Nhật Bản, Land Cruiser còn nằm trong tình trạng khan hàng do thiếu nguyên vật liệu sản xuất, xe về nhỏ giọt, giá chênh cao so với niêm yết. Tháng 3, Land Cruiser bán được 14 chiếc đứng thứ 4, bán ít hơn 18 chiếc so với tháng hai. Prado, một mẫu SUV cao cấp khác của Toyota cùng cảnh ngộ, xe đứng ở vị trí thứ 7 với 71 xe, bán nhiều hơn 48 chiếc so với tháng hai xếp thứ 6.

Honda Accord ở vị trí thứ 5 với doanh số 20 chiếc, bán nhiều hơn 12 chiếc so với tháng hai ở vị trí thứ 3. Doanh số Accord tăng nhờ Honda bán ra phiên bản mới với nhiều nâng cấp. Đối thủ Mazda6 lọt vào danh sách 10 ôtô bán ít nhất tháng 3 ở vị trí thứ 8 với 80 chiếc, bán ít hơn 30 xe so với tháng hai.

Ba tháng liên tiếp, Isuzu mu-X rơi vào danh sách những ôtô bán ít nhất tháng. Tháng 3, mu-X bán được 57 chiếc đứng thứ 6, bán nhiều hơn 45 xe so với tháng hai đứng thứ 4. Mẫu SUV 7 chỗ mu-X nằm cùng phân khúc với những Mitsubishi Pajero Sport, Toyota Fortuner, Ford Everest.

Hai liên tiếp, Toyota Yaris xếp ở vị trí thứ 9, tháng 3 mẫu hatchback bán được 88 chiếc, nhiều hơn 39 chiếc so với tháng hai.

Lần đầu tiên trong năm 2022, mẫu bán tải BT-50 nhà Mazda rơi vào danh sách những ôtô bán ít nhất tháng. BT-50 bán được 90 chiếc, nhiều hơn 29 chiếc so với tháng hai.

Minh Vũ