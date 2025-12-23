Galaxy S26 có thể ra mắt muộn một tháng

Samsung được cho là sẽ lùi lịch công bố thế hệ Galaxy S26 sang tháng 2/2026 thay vì tháng đầu năm như thường lệ.

Mô hình được cho là Galaxy S26 Ultra, trong đó có màu cam giống iPhone 17 Pro. Ảnh: Ice Universe

Hãng tin Hàn Quốc Yonhap và "chuyên gia tin đồn" Ice Universe cùng cho biết sự kiện Galaxy Unpacked 2026 giới thiệu Galaxy S26 không diễn ra vào tháng 1, trong khi thời gian bán dự kiến đầu tháng 3/2026. Việc lùi ngày gây chú ý vì lịch trình mới chậm hơn một tháng so với thế hệ trước, ví dụ Galaxy S25 được công bố ngày 22/1/2025 tại San Jose.

Một số nguồn tin cho biết Samsung đang thay đổi kế hoạch sản xuất, dừng mẫu siêu mỏng Galaxy S26 Edge. Bộ ba S26 dự kiến gồm Galaxy S26, S26+ và S26 Ultra.

Bên cạnh đó, Samsung cũng quay lại sử dụng chip xử lý Exynos 2600 song song với Snapdragon 8 Elite Gen 5. Hãng cũng điều chỉnh thiết kế Galaxy S26 Ultra bo cong hơn so với kiểu dáng vuông vức của S25 Ultra. Máy vẫn dùng màn hình Dynamic AMOLED kích thước 6,9 inch với tính năng Flex Magic Pixel hỗ trợ AI, ngăn người lạ nhìn trộm nội dung từ góc nghiêng.

Một thay đổi lớn khác là ba ống kính phía sau nằm trong khung bảo vệ dạng viên thuốc giống Galaxy Z Fold7, trong khi hai camera còn lại nằm tách rời. Thay đổi này sẽ tạo thêm không gian nâng cấp hệ thống camera, cải thiện chất lượng ảnh chụp. Dung lượng pin có thể tăng lên 5.200 mAh, công suất sạc nhanh dự kiến đạt 60 W thay vì 45 W hiện tại, cho phép sạc từ 0% lên 80% trong 30 phút.

Hai phiên bản Galaxy S26 và S26+ cũng bo tròn hơn nhưng khác nhiều về tổng thể. Mẫu S26 tiêu chuẩn tăng nhẹ kích thước màn hình từ 6,2 lên 6,3 inch, trong khi S26+ giữ nguyên mức 6,7 inch. Tất cả có RAM khởi điểm 12 GB nhằm đáp ứng cho các tác vụ AI.

Việc thay đổi lịch ra mắt có thể giúp Samsung có thêm thời gian hoàn thiện phần mềm và tối ưu hóa tính năng Galaxy AI để cạnh tranh tốt hơn với hàng loạt điện thoại cao cấp ra mắt nửa đầu 2026.

Huy Đức (theo TechRadar, PhoneArena)