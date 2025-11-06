Galaxy S26 Ultra lộ thiết kế bo tròn hơn

Một số ảnh mô hình, được cho là của smartphone cao cấp nhất thuộc dòng Galaxy S26, cho thấy sự thay đổi đáng kể so với thế hệ S25.

Ice Universe, tài khoản X từng chia sẻ nhiều thông tin chính xác về sản phẩm chưa ra mắt của Apple và Samsung, đăng ảnh mô hình của Galaxy S26 Ultra, cũng như so sánh mặt kính của máy với S25 Ultra và iPhone 17 Pro Max. Mô hình là sản phẩm mô phỏng không hoạt động (dummy) của thiết bị mới, được các nhà sản xuất ốp lưng sử dụng để làm khuôn tạo phụ kiện.

Mô hình Galaxy S26 Ultra, trong đó có màu cam giống iPhone 17 Pro. Ảnh: Ice Universe

Hình ảnh cho thấy máy bo cong mềm mại hơn so với thiết kế vuông vức của S25 Ultra, nhưng vẫn ít cong hơn iPhone 17 Pro Max. PhoneArena đánh giá thiết kế của Apple chú trọng vào sự thoải mái khi cầm nắm hơn.

Kính bảo vệ màn hình của S26 Ultra cũng lớn hơn một chút với chiều dài và rộng là 163,4 và 77,9 mm so với thế hệ trước là 162,8 và 77,6 mm, dù màn hình giữ nguyên mức 6,9 inch.

Một thay đổi lớn khác là ba ống kính phía sau nằm trong khung bảo vệ dạng viên thuốc giống Galaxy Z Fold7, trong khi hai camera còn lại vẫn tách rời. Thay đổi này được cho là để tạo thêm không gian nâng cấp hệ thống camera, từ cảm biến đến ống kính, nhằm cải thiện chất lượng ảnh chụp.

Về phần cứng, máy dự kiến trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và Exynos 2600 tùy thị trường. Máy được dự đoán trang bị màn hình đặc biệt chống nhìn trộm. Điểm đáng tiếc là Samsung có thể vẫn sử dụng pin dung lượng 5.000 mAh. Bên cạnh đó, một số nguồn tin cho biết dòng Galaxy S26 sẽ tăng giá do giá linh kiện cao.

Thế hệ Galaxy S26 dự kiến ra mắt trong tháng 2/2026 với ba phiên bản Galaxy S26, S26 Plus và S26 Ultra.

Huy Đức