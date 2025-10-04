Thiết kế Galaxy S26 Ultra lộ diện

Một số hình ảnh được cho là của Galaxy S26 Ultra cho thấy sự thay đổi đáng kể về thiết kế và camera.

Theo Onleaks, một trong những nguồn rò rỉ uy tín, Samsung sẽ công bố thế hệ Galaxy S26 vào đầu năm tới. Trong đó, bản Ultra cao cấp nhất có vẻ ngoài gần giống iPhone với cạnh bo cong nhẹ, thay vì vuông vức như thế hệ hiện tại. Điều chỉnh này giúp người dùng cầm nắm thoải mái hơn, nhưng một số trang công nghệ cho rằng điện thoại sẽ mất đi vẻ ngoài đặc trưng của dòng Ultra.

Thiết kế được cho là của Galaxy S26 Ultra. Ảnh: Onleaks

Ở mặt sau, cụm máy ảnh được thiết kế lại với đảo camera nhô lên thay vì ống kính nằm tách rời như trên S25 Ultra, được cho là nhằm tạo không gian cho ống kính có khẩu độ lớn hơn, cải thiện chất lượng ảnh chụp, đặc biệt trong điều kiện thiếu sáng.

Về phần cứng, máy dự kiến trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, nằm trong số những smartphone có cấu hình cao nhất năm 2026. Một số nguồn tin cho biết thế hệ Galaxy S26 cũng có thể quay lại sử dụng chip Exynos 2600 của Samsung tại một số thị trường như trước.

Theo thông tin rò rỉ, một điểm đáng tiếc là Samsung vẫn sử dụng viên pin dung lượng 5.000 mAh. Tuy nhiên, máy được dự đoán sẽ trang bị một loại màn hình đặc biệt cho phép chống nhìn trộm.

Thế hệ Galaxy S26 dự kiến ra mắt trong tháng 1/2026 với ba phiên bản Galaxy S26, S26 Edge và S26 Ultra.

Huy Đức (theo PhoneArena, Onleaks)