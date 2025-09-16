Những mẫu ôtô mới sắp hâm nóng thị trường Việt cuối 2025

Trong phần còn lại của 2025, Mitsubishi Destinator, Suzuki Fronx, Subaru Forester, VinFast Minio Green... sẽ trình làng khách Việt.

Thị trường ôtô trong quý cuối 2025 được hâm nóng với hàng loạt mẫu xe mới ở phân khúc phổ thông. Phần lớn trong số này thuộc thế hệ mới hoặc lần đầu tiên bán cho khách Việt.

VinFast Minio Green

VF 3 chưa phải mẫu xe nhỏ nhất của VinFast, bởi hãng này có kế hoạch trình làng thêm một mẫu xe siêu nhỏ vào cuối năm mang tên Minio Green chuyên cho khách chạy dịch vụ.

Thiết kế mẫu Minio Green. Ảnh: VinFast

Minio Green có thiết kế hai cửa, các kích thước dài, rộng và cao lần lượt 3.090 x 1.496 x 1.625 mm, trục cơ sở 2.065 mm. Trong khi đó, VinFast VF 3 có kích thước lần lượt 3.190 x 1.679 x 1.622 mm.

Dù sở hữu kích thước khiêm tốn nhưng Minio Green có không gian cho 4 người ngồi. Xe dùng động cơ điện 20 kW tương đương 27 mã lực, tầm di chuyển tối đa 180 km sau một lần sạc đầy, theo công bố của hãng. Minio có sẵn cổng sạc nhanh DC (tối đa 12 kW) và AC (tối đa 3,3 kW).

VinFast Minio Green có giá 269 triệu đồng. Khi có mặt trên thị trường, đây đồng thời là mẫu xe rẻ nhất của VinFast tại Việt Nam.

Mitsubishi Destinator

Sau thành công của Xforce, Mitsubishi có thêm một sản phẩm gầm cao với định hướng tập trung vào các thị trường mới nổi như tại Đông Nam Á. Xe có tên gọi Destinator, hiện đang trong giai đoạn đăng kiểm và dự kiến ra mắt khách Việt vào tháng 12.

Destinator tại thị trường Indonesia. Ảnh: Lương Dũng

Mitsubishi Destinator định vị ở phân khúc CUV cỡ C và thay thế cho Outlander đang ở cuối vòng đời sản phẩm. Các đại lý đang nhận cọc của khách cho các suất giao sớm.

Giống Xpander và Xforce, mẫu xe mới của Mitsubishi cũng nhập khẩu từ nhà máy ở Indonesia. Hiện chưa có cấu hình cụ thể của Destinator ở thị trường Việt.

Tại nước láng giềng, Destinator trang bị động cơ MIVEC Turbo 1.5 và hộp số CVT. Công suất xe 161 mã lực (163 ps) và mô-men xoắn cực đại 250 Nm. Giống như nhiều đối thủ ở phân khúc, mẫu CUV của hãng Nhật cũng có gói hỗ trợ lái ADAS trên các bản cao.

Suzuki Fronx

Sau khi khai tử Ertiga, danh mục sản phẩm xe con của Suzuki hiện chỉ còn ba mẫu là Swift, XL7 và Jimny. Từng một thời mang lại doanh số cao cho hãng Nhật, nhưng thị hiếu khách thay đổi, cạnh tranh của xe điện ở phân khúc hướng đến nhu cầu chạy dịch vụ ngày càng lớn, khiến thị phần XL7 giảm liên tục hai năm gần đây. Còn Swift và Jimny chỉ đóng vai trò thêm thắt lựa chọn cho khách.

Mẫu Fronx tại một khu vực thử nghiệm tại Indonesia. Ảnh: Thành Nhạn

Với Fronx, hãng Nhật kỳ vọng sẽ có thêm một mẫu xe san sẻ nhiệm vụ doanh số với XL7. Suzuki Fronx định vị phân khúc A+, nơi hiện diện của các đối thủ chạy xăng như Toyota Raize, Kia Sonet hay thuần điện như VinFast VF 5.

Fronx sẽ nhập khẩu từ nhà máy ở Indonesia, nơi duy nhất của hãng ở Đông Nam Á sản xuất dòng xe này. Tại đây, Suzuki Fronx có giá 15.890-19.750 USD. Còn ở Việt Nam, các đối thủ của Fronx như VF 5 giá 529 triệu, Raize 510 triệu, Sonet 539-624 triệu đồng.

Suzuki Fronx trang bị động cơ 1.5 mild-hybrid ở các bản cao, công suất 99 mã lực, mô-men xoắn 138 Nm. Hộp số tự động 6 cấp hoặc số sàn 5 cấp. Hai bản thấp nhất của xe lắp máy 1.5 thông thường, công suất 103 mã lực, mô-men xoắn 135 Nm. Hộp số đi kèm loại tự động 4 cấp hoặc số sàn 5 cấp.

Suzuki Việt Nam nói sẽ bán Fronx vào cuối 2025 nhưng chưa rõ thời điểm cụ thể.

Nano S05 EV

TMT Motors, công ty đang lắp ráp và phân phối xe Wuling, nói sẽ bán chiếc Nano S05 EV vào quý IV tới. Đại diện công ty cho biết, giá của xe dự kiến chỉ nhỉnh hơn mẫu các xe ga cao cấp ở thị trường Việt Nam. Ví dụ như SH 350i, mẫu xe ga của Honda có giá 151,19-152,59 triệu đồng.

Bản dựng thiết kế mẫu Nano S05 EV. Ảnh: Silence

Nano S05 EV là sản phẩm của liên doanh SAIC-GM-Wuling. Mẫu xe Trung Quốc sở hữu chiều dài x rộng x cao là 2.400 x 1.380 x 1.580 mm. Kích thước này dài nhỉnh hơn mẫu xe ga Honda SH 350i là 2.160 x 743 x 1.161 mm.

S05 EV có cấu hình hai chỗ. TMT Motor chưa công bố chiều dài cơ sở của mẫu xe điện mini cũng như thông số về môtơ và dung lượng gói pin. Tuy nhiên, hãng nói rằng Nano S05 có hai phiên bản với phạm vi hoạt động 120 km và 150 km mỗi lần sạc đầy.

Subaru Forester

Forester nhập Thái đang bán những mẫu cuối cùng tại đại lý. Hãng cũng giảm giá hàng trăm triệu đồng để dọn kho cho bản mới nhập Nhật dự kiến ra mắt vào cuối 2025.

Thế hệ mới của Forester ra mắt tại triển lãm GIIAS, Indonesia, tháng 7/2025. Ảnh: Paultan

Nhiều năm qua, Subaru Forester là mẫu xe chủ lực doanh số của hãng Nhật tại Việt Nam. Xe định vị phân khúc CUV cỡ C.

Ở Đông Nam Á, Forester thế hệ mới ra mắt lần đầu tiên ở thị trường Indonesia. Xe đổi mới toàn diện thiết kế nội, ngoại thất. So với những thế hệ tiền nhiệm, bản mới có tạo hình phá cách và hiện đại hơn.

Forester thế hệ thứ 6 lắp động cơ boxer 4 xi-lanh dung tích 2,5 lít hút khí tự nhiên, công suất 182 mã lực, mô-men xoắn cực đại 247 Nm tại 3.700 vòng/phút. Hộp số CVT kết hợp dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Ngoài bản thuần động cơ đốt trong, xe còn biến thể hybrid kết hợp máy xăng 2.5 và môtơ, tổng công suất 194 mã lực.

Phạm Trung