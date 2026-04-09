Nhóm siêu trí tuệ của Meta ra mô hình AI đầu tiên

Sau gần một năm thành lập, bộ phận Meta Superintelligence Labs (MSL) do tỷ phú Alexandr Wang lãnh đạo đã ra mắt mô hình ngôn ngữ lớn Muse Spark.

"Hơn 9 tháng trước, chúng tôi xây dựng lại toàn bộ hệ thống AI của mình từ đầu", Wang viết trên X ngày 8/4. "Cơ sở hạ tầng mới, kiến trúc mới, đường dẫn dữ liệu mới. Muse Spark là kết quả của công việc đó".

Trên blog, Meta cho biết Muse Spark là mô hình AI đầu tiên thuộc dòng Muse do MSL phát triển. Công ty không nhắc đến mô hình Llama trước đó, nhưng Business Insider cho rằng LLM này có thể không còn được tập trung, thậm chí đã bị "khai tử". Muse Spark hiện được tích hợp vào website và ứng dụng Meta AI.

Theo công ty, Muse Spark gồm "chế độ suy ngẫm" giúp điều phối nhiều tác nhân AI cùng lúc cho nhiều mục đích khác nhau. Trong số đó, LLM mới mang lại khả năng cải thiện phản hồi về sức khỏe nhờ sự hợp tác với 1.000 bác sĩ, cũng như nâng cấp tính năng mua sắm bằng cách biến nội dung của người sáng tạo và thương hiệu trên các nền tảng Meta thành đề xuất mua hàng.

Logo Meta AI trên smartphone. Ảnh: Bảo Lâm

Cũng theo Meta, Muse Spark đã được công ty "đánh giá an toàn toàn diện", trong đó sẽ "từ chối mạnh mẽ" với câu hỏi về chủ đề rủi ro cao như vũ khí hóa học. Mô hình cũng được đánh giá độc lập trên Apollo Research - đơn vị nghiên cứu chuyên tập trung vào việc giảm rủi ro gây nguy hiểm của các AI tiên tiến - với kết quả đạt "tỷ lệ nhận thức đánh giá cao nhất trong số những mô hình đã quan sát".

Wang cho biết nhóm của ông đang phát triển thêm nhiều sản phẩm bên cạnh Muse Spark, với một số là mã nguồn mở. "Đây là bước đầu tiên", ông viết trên X.

Trên Threads, CEO Meta Mark Zuckerberg nói mô hình mới là "cột mốc đầu tiên" hướng tới cung cấp siêu trí tuệ cá nhân cho mọi người. "Chúng tôi đang xây dựng những sản phẩm không chỉ trả lời câu hỏi của bạn, mà còn hoạt động như trợ lý thực hiện mọi việc thay bạn", ông viết. "Tôi lạc quan rằng điều này sẽ hỗ trợ một làn sóng sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp, tăng trưởng và sức khỏe".

Hồi tháng 6/2025, Zuckerberg tuyên bố thành lập bộ phận siêu trí tuệ Meta Superintelligence Labs sau khi mua số cổ phần trị giá 14,3 tỷ USD của Scale AI và lôi kéo Wang, từng là tỷ phú tự thân trẻ nhất thế giới, về dẫn dắt. Với MSL, Zuckerberg đặt tham vọng phát triển "siêu trí tuệ cá nhân" - thuật ngữ ông dùng để mô tả các hệ thống AI có thể vượt qua khả năng của con người.

Sau khi thành lập, MLS nhanh chóng trở thành một trong những bộ phận nhận các khoản đầu tư quan trọng và tốn kém nhất của Meta. Trong gần một năm qua, công ty chi hàng trăm triệu USD để tuyển kỹ sư và nhà nghiên cứu từ OpenAI, Google DeepMind, Apple và các startup AI. Dù vậy, một số nhân viên cho biết sự ra đời của MLS cũng gây mâu thuẫn nội bộ, với nhiệm vụ chồng chéo và liên tục thay đổi, khiến nhiều người căng thẳng và nghỉ việc sớm.

Bảo Lâm (theo Business Insider, Reuters)