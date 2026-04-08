Meta ra mắt trợ lý ảo tự động trả lời tin nhắn bán hàng tại Việt Nam

Meta công bố trợ lý ảo trên Messenger, tự động trả lời tin nhắn, tư vấn sản phẩm và hỗ trợ "chốt đơn", hướng đến nhóm người bán hàng online tại Việt Nam.

Trong số những công cụ kinh doanh tích hợp AI được Meta giới thiệu tại Việt Nam ngày 7/4, trợ lý kinh doanh (Business AI) nổi bật khi hoạt động trực tiếp trên ứng dụng Messenger, phản hồi tin nhắn từ khách hàng thay cho con người. Người bán không cần trực online liên tục nhưng vẫn duy trì tương tác.

Trợ lý ảo được "huấn luyện" từ chính dữ liệu của doanh nghiệp. Nội dung tin nhắn, thông tin trên website, fanpage hay danh mục sản phẩm đều có thể được đưa vào để AI học cách trả lời. Nhờ đó, hệ thống nắm được thông tin sản phẩm, giá bán, cũng như cách giao tiếp đặc trưng của từng cửa hàng.

Một người Việt nhắn tin tìm hiểu sản phẩm qua ứng dụng Messenger. Ảnh: Trọng Đạt

Theo ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia của Meta tại Việt Nam, người bán hàng có thể triển khai trợ lý ảo trong thời gian ngắn, không cần đội ngũ kỹ thuật riêng.

Một số doanh nghiệp Việt Nam đã thử nghiệm thực tế và ghi nhận lượng tin nhắn được xử lý tăng gần gấp đôi so với trước khi sử dụng công cụ. Phản hồi nhanh và liên tục bằng AI giúp cải thiện tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng khoảng 20%. Ngoài trả lời câu hỏi, trợ lý ảo cũng gợi ý mua thêm hoặc mua kèm sản phẩm trong quá trình trò chuyện. Nhờ đó, giá trị đơn hàng trung bình tăng thêm 5%.

Bên cạnh với trợ lý bán hàng, Meta cũng giới thiệu trợ lý quảng cáo AI (bản beta). Công cụ cho phép doanh nghiệp hỏi trực tiếp AI về hiệu quả chiến dịch quảng cáo, như "quảng cáo có đang hiệu quả không?" hay "nên tăng hay giảm ngân sách?". Việt Nam là một trong những thị trường đầu tiên được công ty triển khai tính năng này.

Meta cũng bổ sung tính năng AI cho sản xuất nội dung, như tự động thuyết minh và dịch video. Các công cụ này hướng đến nhà bán hàng và nhà sáng tạo nội dung, giúp tối ưu quá trình làm video - định dạng phổ biến trong bán hàng trực tuyến.

Ông Khôi Lê, Giám đốc Quốc gia của Meta tại Việt Nam. Ảnh: Trọng Đạt

Việc triển khai sớm công cụ AI tại Việt Nam, theo đại diện Meta, xuất phát từ đặc thù thị trường. Người dùng tại các quốc gia Âu Mỹ ít có thói quen xem livestream hay nhắn tin hỏi mua hàng, trong khi xu thế này ở châu Á "rất mạnh mẽ". Do đó, bộ công cụ AI hỗ trợ người bán hàng được Meta triển khai sớm tại thị trường trong nước.

Theo nghiên cứu của Kantar năm 2025, 89% người trưởng thành ở Việt Nam nhắn tin với doanh nghiệp ít nhất một lần mỗi tuần, 78% đánh giá tích cực về phản hồi từ chatbot AI.

Ở chiều ngược lại, 93% doanh nghiệp trong nước ứng dụng công cụ AI trên nền tảng số, thuộc nhóm cao nhất thế giới. Những con số này cho thấy " Việt Nam dần trở thành một thị trường tiên phong về thương mại hội thoại", theo hãng nghiên cứu.

