Meta và Google bị buộc tội 'tạo nền tảng gây hại cho giới trẻ'

MỹTòa án cấp cao Los Angeles ra phán quyết Meta và Google đã tạo nền tảng gây hại cho giới trẻ, điều được cho là sẽ tạo tiền lệ cho những vụ kiện tương tự.

Trong phán quyết ngày 25/3, Meta và Google phải bồi thường 6 triệu USD cho một phụ nữ trẻ có tên KGM, hay Kaley. Trong đó, Meta chịu 70% và YouTube 30%, tương ứng 4,2 triệu và 1,8 triệu USD.

Giữa tháng 2, Kaley, 20 tuổi, đệ đơn kiện Meta và Google. Cô cho rằng mình bị nghiện các ứng dụng như Instagram từ năm 9 tuổi và YouTube từ năm 6 tuổi vì "thiết kế thu hút sự chú ý" của những nền tảng này, chẳng hạn tính năng "cuộn vô hạn" khuyến khích người dùng tiếp tục xem bài đăng mới. Cô nói mình bị rối loạn hình ảnh cơ thể nghiêm trọng, trầm cảm và có ý nghĩ tự tử do sử dụng ứng dụng "gần như liên tục", trong khi các thông báo xuất hiện quá nhiều khiến cô "khó lòng ngừng sử dụng".

Theo luật sư của Kaley, hai công ty cố tình nhắm mục tiêu vào trẻ em và đưa ra những quyết định đặt lợi nhuận lên trên sự an toàn. Người này cũng nhấn mạnh việc tiếp xúc với các nền tảng như Instagram và YouTube khi còn nhỏ là nguyên nhân dẫn đến vấn đề sức khỏe tâm thần của Kaley.

Các thành viên bồi thẩm đoàn cho biết đã xem tài liệu nội bộ tiết lộ cách Meta và Google tìm cách thu hút người dùng trẻ tuổi, cũng như chất vấn CEO Meta Mark Zuckerberg. Khi được hỏi về kế hoạch gỡ bỏ các bộ lọc làm đẹp có thể gây hại cho các cô gái tuổi teen, Zuckerberg từ chối với lý do người dùng được tự do thể hiện bản thân.

"Tôi cảm thấy bằng chứng chưa đủ rõ ràng để ủng hộ việc hạn chế quyền tự do ngôn luận của mọi người", ông nói tại tòa.

Tòa án kết luận Google và Meta đã tắc trách trong việc thiết kế hai ứng dụng và không cảnh báo về những nguy hiểm của chúng đối với trẻ vị thành niên. "Phán quyết hôm nay có thể xem là một cuộc trưng cầu dân ý, từ bồi thẩm đoàn đến toàn bộ ngành công nghiệp, rằng trách nhiệm giải trình đã được thực thi", luật sư đại diện Kaley cho biết.

Trong khi đó, đại diện Meta và Google cho biết công ty sẽ kháng cáo.

Logo YouTube và Facebook. Ảnh: EBR

Theo Reuters, phán quyết có thể tạo tiền lệ cho hàng nghìn vụ kiện tương tự có thể xảy ra trong tương lai tại Mỹ. CNBC gọi đây là "vụ kiện thuốc lá của ngành công nghiệp truyền thông xã hội", so sánh với các công ty thuốc lá ở thập niên 1990 bị buộc phải trả hàng tỷ USD vì nói dối công chúng về sự an toàn và tác hại tiềm tàng của sản phẩm.

Gil Luria, nhà phân tích công nghệ tại công ty đầu tư DA Davidson, đánh giá phán quyết là "bước thụt lùi" đối với Meta và Google. "Quá trình có thể sẽ kéo dài qua các vụ kiện và kháng cáo thời gian tới. Nhưng cuối cùng, nó có thể khiến các công ty phải đưa ra biện pháp bảo vệ người tiêu dùng, làm giảm tốc độ tăng trưởng", Luria nói.

Snap và TikTok cũng là bị cáo trong vụ kiện. Tuy nhiên, cả hai đã đạt thỏa thuận với nguyên đơn trước khi phiên tòa bắt đầu. Các điều khoản thỏa thuận không được tiết lộ.

Trước đó, ngày 24/3, Meta cũng bị tòa án bang New Mexico ra phán quyết cố tình vi phạm quy định, không kiểm soát các nền tảng trước những kẻ săn mồi trực tuyến nhắm vào trẻ em. Công ty của Mark Zuckerberg bị buộc phải trả 375 triệu USD tiền bồi thường dựa trên số lượng vi phạm.

Thống kê của Reuters cho thấy hiện có hơn 2.400 đơn kiện chống lại Meta và các công ty truyền thông xã hội khác với những cáo buộc tương tự tập trung tại tòa án liên bang California.

Bảo Lâm (theo Reuters, CNBC)