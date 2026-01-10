Nhận kết quả xét nghiệm nhiễm 4 chủng virus HPV nguy cơ cao, gồm 16, 31, 39, 58, khiến Diệp Lam, 26 tuổi, Gia Lai sốc, lo mắc ung thư.

Tháng trước, thấy vùng kín ra nhiều khí hư, kèm mùi hôi, ngứa rát, đau vùng bụng dưới, Lam đi khám, được chẩn đoán viêm lộ tuyến cổ tử cung, đặt thuốc và kháng sinh. Bác sĩ cũng khuyến cáo cô nên thực hiện xét nghiệm HPV và tầm soát ung thư cổ tử cung để có thể phát hiện sớm các tổn thương tiền ung thư, điều trị sớm. Kết quả cô nhiễm 4 chủng HPV nguy cơ cao cùng lúc, tế bào cổ tử cung chưa phát hiện bất thường.

Dù được bác sĩ trấn an theo dõi dấu hiệu bất thường, tầm soát ung thư cổ tử cung định kỳ, tăng cường sức đề kháng để hỗ trợ đào thải virus, nhưng Lam vẫn hoang mang. Cô sợ virus âm thầm phát triển thành ung thư cổ tử cung sẽ không sinh được con và phải từ bỏ thiên chức làm mẹ.

Nhiễm nhiều chủng HPV thường liên quan đến quan hệ tình dục không an toàn, nhiều bạn tình. Ảnh: Vecteezy

Thảo Mỹ, 25 tuổi, xã Hưng Thuận, Tây Ninh cũng phát hiện nhiễm 7 chủng HPV, gồm 16, 26, 53, 67, 70, 73 và 82 cùng lúc khi đi khám phụ khoa do vùng kín ngứa rát, khi hư có mùi hôi tái nhiễm nhiều lần. Được bác sĩ khuyến cáo, trong các chủng HPV đang nhiễm có chủng 16 nguy cao gây ung thư. Hiện Thảo Mỹ tiêm vaccine HPV để tránh lây nhiễm các chủng virus khác, cố gắng xây dựng lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất, tăng cường vận động, tránh stress, tầm soát ung thư định kỳ.

Theo bác sĩ Mai Hà Thanh, bác sĩ Trưởng Trung tâm VNVC Điện Biên Phủ, TP HCM, tình trạng nhiễm nhiều chủng HPV cùng lúc khá phổ biến, có trường hợp nhiễm tới 9 chủng, trong đó nhiều type nguy cơ cao.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết HPV có hơn 200 type, hơn 40 type gây bệnh ở đường sinh dục, hậu môn, miệng, họng. Cơ thể có thể tự đào thải virus, tuy nhiên người có nhiều bạn tình, quan hệ không an toàn hoặc suy giảm miễn dịch dễ nhiễm đa chủng và khó đào thải virus.

HPV thường không gây triệu chứng, nhưng nếu nhiễm dai dẳng các type nguy cơ cao có thể dẫn đến biến đổi tế bào và ung thư như cổ tử cung, hầu họng, hậu môn, âm hộ. Người bệnh cần tránh rượu bia, chất kích thích, giữ vệ sinh cá nhân, quan hệ an toàn, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc và tầm soát ung thư định kỳ.

Cô gái tiêm vaccine HPV phòng bệnh tại Trung tâm VNVC Điện Biên Phủ, phường Gia Định, TP HCM. Ảnh: Diệu Thuần

Người đã nhiễm nhiều chủng virus HPV vẫn có thể tiêm vaccine để phòng ngừa các chủng khác. Vaccine HPV giúp bảo vệ cơ thể khỏi nguy cơ nhiễm các chủng khác và giảm nguy cơ tái nhiễm chủng đang mắc, cũng như các biến chứng liên quan.

Việt Nam hiện lưu hành hai loại vaccine HPV gồm Gardasil và Gardasil 9. Trong đó, vaccine Gardasil phòng được 4 type 6, 11, 16, 18 chỉ định tiêm cho nữ giới tuổi từ 9-26. Nữ giới từ 9 đến dưới 14 tuổi chỉ cần tiêm hai mũi vaccine Gardasil cách nhau 6-12 tháng. Người từ 14-26 tuổi tiêm ba mũi.

Còn vaccine Gardasil 9 phòng ngừa 9 type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58, chỉ định tiêm cho nam và nữ từ 9-45 tuổi, hiệu quả bảo vệ đến trên 90%. Lịch tiêm cho người 9 đến dưới 15 tuổi gồm hai mũi cách nhau 6-12 tháng. Người 15-45 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng.

Phúc An