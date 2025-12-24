Uống nước rau sam để chữa sùi mào gà được không?

Tôi bị sùi mào gà do nhiễm HPV type 6, uống nước rau sam có giúp đào thải virus HPV, chữa sùi mào gà không? (Phương Oanh, 25 tuổi, TP HCM)

Trả lời:

Rau sam (Portulaca oleracea L.), còn gọi là mã xỉ hiện hay trường thọ thái, là cây thân thảo mọng nước, thường mọc sát đất, lá xanh viền tím, hoa vàng. Cây vừa dùng làm rau vừa làm thuốc.

Theo Đông y, rau sam có tính hàn, vị chua, giúp cầm máu, thanh nhiệt, giải độc, hạ sốt, chữa kiết lỵ, tiêu chảy, giun sán. Y học hiện đại ghi nhận rau sam giàu vitamin, khoáng chất, omega-3 và chứa flavonoid có tác dụng kháng khuẩn, kháng viêm, chống oxy hóa.

Rau sam cũng được dùng hỗ trợ điều trị sùi mào gà nhờ tính thanh nhiệt, kháng viêm, nhưng chỉ mang tính hỗ trợ, không điều trị dứt điểm. Người bệnh cần tuân theo chỉ định bác sĩ. Lưu ý, phụ nữ mang thai, người tiêu chảy hoặc bệnh thận nên thận trọng khi sử dụng để tránh tác dụng phụ.

Sùi mào gà do virus HPV gây ra, chủ yếu type 6 và 11. Bệnh chưa có thuốc đặc hiệu, khi nghi ngờ mắc bệnh, mọi người cần đến cơ sở y tế thăm khám.

HPV hiện có hơn 200 type, virus lây từ người sang người khi tiếp xúc trực tiếp với vùng da, niêm mạc bị nhiễm virus của người bệnh, từ mẹ sang con khi sinh nở, quan hệ tình dục hoặc dùng chung đồ cá nhân. Tỷ lệ nhiễm trung bình ở nam là 91,3%, nữ 84,6%.

Một số chủng HPV có thể phòng ngừa nhờ vaccine. Trong đó, vaccine Gardasil phòng 4 type gây sùi mào gà, ung thư cổ tử cung cho nữ giới 9-26 tuổi. Nữ từ 9 đến dưới 14 tuổi tiêm hai mũi, cách nhau 6-12 tháng, nữ từ 14-26 tuổi tiêm ba mũi.

Vaccine Gardasil 9 thế hệ mới phòng 9 type gây bệnh sùi mào gà, ung thư cổ tử cung, âm đạo, âm hộ, hầu họng, hậu môn. Vaccine tiêm cho cả nam nữ 9-45 tuổi. Trẻ từ 9 tuổi đến dưới 15 tuổi tiêm hai mũi, cách nhau 6-12 tháng, người từ 15-45 tuổi tiêm ba mũi trong vòng 6 tháng.

Bên cạnh đó, mọi người nên giữ vệ sinh sạch sẽ, không dùng chung đồ cá nhân, chung thủy với bạn đời.

Bác sĩ Phạm Hồng Thuyết

Quản lý Y khoa, Hệ thống Tiêm chủng VNVC