Vaccine HPV có gây chậm kinh không?

Tôi vừa tiêm mũi 1 vaccine HPV cách đây khoảng ba tuần, hiện đang chậm kinh 7 ngày, có phải do tiêm vaccine không? (Hạ Mai, 25 tuổi, Bạc Liêu)

Trả lời:

Vaccine phòng virus HPV được chứng minh về độ an toàn và hiệu quả khi tiêm cho người trong độ tuổi khuyến cáo, không làm mãn kinh sớm, chậm kinh hay gây vô sinh. Do đó, việc chậm kinh nguyệt có thể do nguyên nhân sức khỏe khác, bạn cần tới bệnh viện để kiểm tra nếu tình trạng này kéo dài.

Vaccine giúp phòng ngừa HPV hiệu quả, được chứng minh không ảnh hưởng sức khỏe và khả năng sinh sản. Ảnh: Bình An

Hiện Việt Nam có hai loại vaccine HPV. Gardasil phòng được 4 type 6, 11, 16, 18 chỉ định tiêm nữ giới tuổi 9-26. Vaccine Gardasil 9 phòng ngừa 9 type 6, 11, 16, 18, 31, 33, 45, 52 và 58, chỉ định tiêm cho cả nam và nữ tuổi 9-45.

Hai loại vaccine đều trải qua nhiều năm thử nghiệm, trước khi được Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cấp phép, được giám sát tính an toàn bởi CDC (Mỹ), FDA và nhiều nước trên toàn cầu, trong đó có Bộ Y tế. Cho đến hiện tại, CDC và FDA chưa tìm ra bất kỳ bằng chứng nào cho thấy vaccine HPV ảnh hưởng đến khả năng sinh sản của phụ nữ.

Một số trường hợp không nên tiêm chủng gồm phụ nữ mang thai, người bị dị ứng với thành phần của vaccine hoặc dị ứng nặng sau tiêm mũi đầu. Nếu không thuộc các nhóm trên, bạn có thể an tâm về tính an toàn của vaccine.

Bác sĩ Phan Nguyễn Trường Giang

Quản lý Y khoa Vùng 3 - Mekong, Hệ thống tiêm chủng VNVC