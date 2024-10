Nhảy việc vì 37 tuổi nhưng lương vẫn 13 triệu đồng

Chán ngấy công việc nhàn hạ, làm giờ hành chính, không tăng ca, nhưng cũng chẳng có cơ hội thăng tiến, tôi muốn nhảy việc nhưng lại sợ thất bại.

Tôi là nam giới, năm nay 37 tuổi. Hiện tại, tôi đang cảm thấy mất phương hướng trầm trọng. Tôi tốt nghiệp chuyên ngành Khai thác mỏ hầm lò tại Đại học Mỏ địa chất năm 2012. Sau khi ra trường, tôi có một thời gian làm việc tại phòng Kỹ thuật mỏ của một công ty tại Quảng Ninh trong 5 năm, với vị trí nhân viên. Công việc chính của tôi là thiết kế bản vẽ thi công và giám sát tiến độ thi công.

Năm 2017, tôi lập gia đình, lúc đó mỗi vợ chồng tôi một nơi. Vì đặc thù công việc của vợ khó chuyển đổi, nên tôi buộc phải xin nghỉ để tìm một công việc mới, cốt để hai vợ chồng có thể về cùng một nhà. Khi đó, tôi tìm được công việc tại một doanh nghiệp FDI của Hàn Quốc, vị trí nhân viên phòng R&D.

Tính chất công việc này hầu như không có gì liên quan tới công việc cũ của tôi trước kia cả. Làm R&D khá vất vả, áp lực và chiếm rất nhiều thời gian của tôi do phải tăng ca nhiều. Thời gian làm việc trung bình của tôi lên tới 12 đến 14 tiếng một ngày. Mức lương mà tôi nhận được tại thời điểm đó vào khoảng 15 đến 18 triệu đồng mỗi tháng.

Làm được hai năm, do công ty rơi vào khó khăn, bộ phận R&D của tôi bị giải thể, nên tôi cũng lại phải đi tìm một công việc mới. Sau khi nhảy việc ở một, hai công ty vì cảm thấy không phù hợp, tôi đã tìm được công việc mới ở công ty hiện tại. Công ty này quy mô nhỏ, tổng số chỉ có tầm 18-20 nhân sự.

Tới thời điểm này, tôi cũng đã làm việc ở đây được khoảng bốn năm, mức lương duy trì ở mức 13 triệu đồng một tháng. Tuy số tiền này không bằng như trước kia, nhưng được cái là đỡ bận hơn. Thời gian làm việc của tôi là trong giờ hành chính (từ 8h sáng tới 5h chiều) và hoàn toàn không có chuyện tăng ca hay phải làm việc ngoài giờ.

So với công việc làm R&D trước kia, rõ ràng bây giờ tôi không vất vả và áp lực bằng. Công việc chính của tôi là thiết kế bản vẽ layout phòng máy, nhưng không nhiều, chỉ khi nào có dự án mới thì mới phải làm. Còn lại, tôi có thời gian để kiếm thêm những việc khác giúp tăng thêm thu nhập.

Nói về hoàn cảnh hiện tại, vợ chồng tôi có hai con nhỏ, một bé đang học lớp 2, đứa nhỏ 5 tuổi học mầm non. Chúng tôi đã có nhà ở riêng và không mắc khoản nợ nần nào. Công việc của vợ tôi cũng tạm gọi là ổn định. Hiện giờ, do tính chất công việc, tôi cảm thấy mình không thể phát triển thêm được nếu cứ ở đây. Do vậy, tôi muốn tìm hướng đi mới, nhưng bản thân lại không biết phải bắt đầu từ đâu?

Ở tầm tuổi này, nếu đi xin việc ở công ty khác, tôi e rằng không còn dễ dàng nữa. Chưa kể, kỹ năng của tôi cũng không có gì quá nổi bật khi so với lớp trẻ bây giờ. Tôi thật thà và hướng nội, nên cũng không giỏi giao tiếp để kết nói, ngoại giao. Tôi lại chẳng có năng khiếu làm kinh doanh để có thể khởi nghiệp.

Liệu tôi có nên chấp nhận rủi ro, mạnh dạn chuyển hướng, nhảy việc, bắt đầu một công việc mới ở tuổi U40? Hay tôi vẫn nên bám lấy công việc ổn định hiện tại và đánh đổi bằng việc không có cơ hội phát triển, thăng tiến trong sự nghiệp?

