Nhân viên ngoại giao Mỹ muốn rời Trung Quốc

Một số nhà ngoại giao Mỹ cùng người thân muốn rời Trung Quốc vì nước này đang áp dụng biện pháp chống dịch nghiêm ngặt.

Reuters hôm 25/1 dẫn hai nguồn thạo tin cho biết đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc hồi đầu tuần đã gửi yêu cầu về Washington, đề nghị Bộ Ngoại giao cấp phép cho một số nhân viên và người thân về nước, trong bối cảnh Bắc Kinh ngày càng siết biện pháp chống Covid-19 trước thềm Olympic.

Nguồn thạo tin nói thêm một số nhân viên trong đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc "rất buồn" khi Washington không muốn hoặc không thể bảo vệ họ khỏi các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt của nước sở tại.

Bộ Ngoại giao Mỹ hiện chưa bình luận về thông tin và không rõ có chấp thuận đề nghị của đại sứ quán tại Trung Quốc hay không.

Cảnh sát gác bên ngoài đại sứ quán Mỹ tại Bắc Kinh, Trung Quốc, hồi tháng 9/2020. Ảnh: Reuters.

Đại sứ quán Mỹ đã tiến hành cuộc khảo sát nội bộ, cho thấy có tới 25% nhân viên ngoại giao và người thân chọn "rời Trung Quốc càng sớm càng tốt", nguồn thạo tin cho biết thêm.

Người này còn nói các nhân viên nên được cách ly tại nhà và việc nhập viện hay vào các trung tâm y tế của Trung Quốc phải dựa trên tinh thần tự nguyện.

Nguồn thạo tin khác cho biết đại sứ quán Mỹ đã không nhận được sự đảm bảo thích đáng từ Trung Quốc về cách đối xử với các nhà ngoại giao trong suốt đại dịch Covid-19.

Trong những tháng đầu bùng phát dịch ở Trung Quốc, chính phủ Mỹ đưa khoảng 1.300 nhân viên ngoại giao và thân nhân về nước. Hai nước trong suốt nhiều tháng không tìm được tiếng nói chung về các thủ tục xét nghiệm và cách ly với các nhà ngoại giao.

Trung Quốc yêu cầu các nhân viên ngoại giao nước ngoài tuân thủ các quy tắc chống dịch như người dân bình thường, bao gồm nhiều tuần cách ly tại các cơ sở tập trung của chính quyền.

Trước thềm Olympic Bắc Kinh khai mạc hôm 4/2, Trung Quốc đã nhanh chóng siết các biện pháp chống Covid-19. Nước này vẫn quyết duy trì chính sách "không Covid", đưa ca nhiễm về 0.

Trung Quốc hiện ghi nhận hơn 105.000 ca nhiễm và hơn 4.600 ca tử vong do Covid-19. Nước này đã tiêm vaccine cho hơn 87,5% dân số, theo dữ liệu từ trang Our World in Data.

Ngọc Ánh (Theo Reuters)