Nhan sắc 'ngọc trai đen' đoạt á hậu Miss Universe

Tại chung kết cuộc thi sáng 21/11, Olivia Yacé (thứ hai từ phải sang) về đích với danh hiệu á hậu 4. Dự buổi tiệc cùng ngày, cô nhận thêm danh hiệu Miss Universe Africa & Oceania (Hoa hậu Hoàn vũ châu Phi và Đại Dương).
Thành tích của Olivia Yacé gây tiếc nuối bởi hàng chục bảng xếp hạng đều đánh giá cao cô, trong đó Sash Factor, Leaderboard, Crown, Miss Universes dự đoán người đẹp đăng quang. Tại vòng cuối, cô gây ấn tượng với các màn trình diễn áo tắm, dạ hội và ứng xử.
Pageantry Moments bình luận: "Từ Miss World đến Miss Universe, Olivia Yacé một lần nữa chứng minh vì sao bản thân thuộc nhóm 'những nữ hoàng đáng gờm'. Rất ít người làm được điều đó". Chuyên trang Crown Sisters viết: "Cô ấy không lấy được vương miện nhưng đã giành được trái tim của chúng tôi bằng sự duyên dáng, độc đáo và những lời truyền cảm hứng. Vị trí thứ tư chỉ là một con số nhưng sức mạnh, vẻ đẹp của bạn tỏa sáng hơn bất kỳ danh hiệu nào".
Các màn thể hiện của Olivia Yacé tại chung kết.
Khi trả lời câu hỏi chung dành cho top 5 có nội dung: "Nếu đăng quang đêm nay, bạn sẽ sử dụng danh hiệu này thế nào để ủng hộ sức mạnh của những cô gái trẻ?". Olivia Yacé nói: "Là một đại sứ của Miss Universe, tôi muốn là gương mặt đại diện của một kỷ nguyên mới - của những người luôn tin tưởng vào bản thân mình, một hình mẫu của các bạn trẻ. Hãy đi đến những nơi mà bạn chưa từng nghĩ đến và tỏa sáng nhé".
Olivia Yacé gây chú ý ngay từ khi cuộc thi khởi động bởi từng đoạt á hậu 2 Miss World 2021. Sau các vòng thi quan trọng như áo tắm, trang phục dân tộc, bán kết, mỹ nhân thuyết phục chuyên gia nhan sắc về bản lĩnh sân khấu, khả năng trình diễn.
Màn catwalk trang phục dạ hội của Olivia Yacé, tối 19/11.
Cô 27 tuổi, là người mẫu, nhà hoạt động xã hội, tốt nghiệp ngành Marketing tại Loyola Marymount University (Mỹ).
Olivia Yacé được Sash Factor xếp vị trí số một về kỹ năng catwalk sau đêm bán kết.
Olivia gây ấn tượng với người đối diện nhờ làn da nâu, nụ cười sáng, được nhiều người ví von là "ngọc trai đen". Trong gần ba tuần qua tham gia cuộc thi ở Thái Lan, cô được ghi nhận là một trong những thí sinh nổi bật của khu vực châu Phi, theo Business Insider.
Kỹ năng catwalk và tạo dáng chụp ảnh của Olivia Yacé.
Mỹ nhân diễn trang phục dân tộc chiều 19/11 với thiết kế lấy cảm hứng văn hóa Bờ Biển Ngà, gồm họa tiết in trên vải akan truyền thống, đôi cánh lớn và mô hình đầu voi gắn ở ngực.
Olivia Yacé tại hậu trường chuẩn bị trang phục.
Hình ảnh Olivia Yacé trong các hoạt động chào sân hồi đầu tháng 11. Cô luôn xuất hiện với nụ cười tươi, trang phục tôn dáng.
Nhiều thí sinh nhận xét Olivia Yacé thân thiện, biết cách làm nổi bật mình theo cách riêng.
Mỹ nhân từng đến Việt Nam, gặp gỡ các nhà thiết kế để chuẩn bị trang phục cho cuộc thi. Trong ảnh, Olivia Yacé diện đầm dạ hội cắt xẻ của nhà thiết kế Nguyễn Tiến Truyển. Chuyên gia trang điểm và làm tóc Quân Nguyễn - Pu Lê nhận xét người đẹp chuyên nghiệp, có vẻ đẹp "khó rời mắt".
Ở chặng cuối, fan có mặt tại sảnh khách sạn - nơi thí sinh lưu trú - để cổ vũ tinh thần cho Olivia Yacé sau các buổi tập luyện.
Người đẹp yêu thích thể thao, nhất là bóng đá. Thần tượng của cô là cựu danh thủ đồng hương - Didier Drogba. Olivia Yacé còn nằm trong top 10 có lượng fan lớn nhất tại cuộc thi năm nay. Sau chung kết, cô tăng gần 300.000 người theo dõi tài khoản Instagram, hiện có hơn một triệu fan.
Mùa thi thứ 74 mang chủ đề Beyond the Crown - Không chỉ là vương miện, bắt đầu vào đầu tháng 11. Tuy nhiên, ồn ào về khâu tổ chức, mâu thuẫn nội bộ lãnh đạo của Miss Universe Organization (MUO) khiến cuộc thi bị khán giả nhận xét thiếu chuyên nghiệp. Trước bán kết, hai giám khảo gồm cựu cầu thủ Claude Makélélé và nhạc sĩ Omar Harfouch rút khỏi vị trí "ghế nóng" Miss Universe. Danh hiệu tân hoa hậu thuộc về Fátima Bosch, 25 tuổi, người Mexico.
Miss Universe tổ chức lần đầu năm 1952, là một trong những cuộc thi nhan sắc thu hút nhiều người xem nhất thế giới. Hiện nay, cuộc thi thay đổi nhiều luật chơi, nhằm hướng đến sự đa dạng, tôn vinh không chỉ vẻ đẹp ngoại hình mà còn là bản lĩnh và lối sống lành mạnh của phụ nữ. Từ năm 2023, tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ chấp nhận phụ nữ đã kết hôn, làm mẹ dự thi.
Tân Cao
Ảnh, video: Instagram Olivia Yacé, MU