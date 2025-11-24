Nhan sắc 'ngọc trai đen' đoạt á hậu Miss Universe

Thành tích của Olivia Yacé gây tiếc nuối bởi hàng chục bảng xếp hạng đều đánh giá cao cô, trong đó Sash Factor, Leaderboard, Crown, Miss Universes dự đoán người đẹp đăng quang. Tại vòng cuối, cô gây ấn tượng với các màn trình diễn áo tắm, dạ hội và ứng xử.

Pageantry Moments bình luận: "Từ Miss World đến Miss Universe, Olivia Yacé một lần nữa chứng minh vì sao bản thân thuộc nhóm 'những nữ hoàng đáng gờm'. Rất ít người làm được điều đó". Chuyên trang Crown Sisters viết: "Cô ấy không lấy được vương miện nhưng đã giành được trái tim của chúng tôi bằng sự duyên dáng, độc đáo và những lời truyền cảm hứng. Vị trí thứ tư chỉ là một con số nhưng sức mạnh, vẻ đẹp của bạn tỏa sáng hơn bất kỳ danh hiệu nào".