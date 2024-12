Nhạc Việt 2024 - concert nở rộ, gen Z bứt phá

Nhiều liveshow thu hút hàng chục nghìn khán giả được tổ chức, tạo nên kỷ lục chưa từng có trong làng nhạc Việt năm nay.

Sau thời kỳ ảm đạm hậu Covid-19, ngành giải trí chứng kiến cú bứt phá của thị trường nhạc Việt. Trong tháng 12, hai concert Anh trai say hi ở Hà Nội bán ra 90.000 vé (theo số liệu của TicketBox). Ban tổ chức Anh trai vượt ngàn chông gai không công bố cụ thể số vé phát hành nhưng cho biết có hơn 130.000 lượt khách đến Vinhomes Ocean Park 3, Hưng Yên, nơi tổ chức concert, để trải nghiệm các hoạt động trong ngày 14/12. Trước đó, các "anh trai" đều có show thành công ở TP HCM, cũng thu hút hàng chục nghìn người mỗi đêm.

Concert 'Anh trai vượt ngàn chông gai' ở Hưng Yên Toàn cảnh concert "Anh trai vượt ngàn chông gai" ngày 14/12 ở Hưng Yên. Video: Yeah1

Đây là điều mà chỉ một năm trước đó, người hâm mộ Việt khó lòng tưởng tượng, bởi sân khấu trong nước hiếm khi có những đại nhạc hội tổ chức ở sân vận động với quy mô lớn. Thành tích này đến chỉ sau một năm hai concert Blackpink ở Sân vận động Mỹ Đình lập kỷ lục với hơn 60.000 người.

Không chỉ thu hút nhiều lứa tuổi đến xem show, các nghệ sĩ Việt còn đẩy mạnh sự phát triển của phong trào thần tượng sao trong nước. Giới trẻ thức từ đêm đến sáng chờ concert, chưng diện đổ về sân vận động, hay chi hàng chục triệu đồng săn vé, dựng không gian giao lưu cho idol, tạo không khí sôi động trước mỗi sự kiện. Trước đây, chỉ một số ca sĩ có fanclub hoạt động mạnh mẽ như Sơn Tùng M-TP, Mỹ Tâm, Noo Phước Thịnh, Hà Anh Tuấn.

Khán giả xếp hàng từ 3h sáng đợi xem concert Anh trai say hi Khán giả xếp hàng từ 3h sáng đợi xem concert Anh trai say hi ở Hà Nội. Video: Lộc Chung

Tháng 12, khi Google công bố top từ khóa tìm kiếm trong năm, ở hạng mục concert, Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai lần lượt đứng đầu. Theo Socialite - công ty chuyên cung cấp giải pháp nghiên cứu dữ liệu trực tuyến ở TP HCM, các từ khóa nổi bật liên quan hai concert chiếm hàng triệu lượt thảo luận mỗi tuần.

Tại hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành văn hóa, thể thao, du lịch năm 2024 và triển khai nhiệm vụ 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính gợi ý nhân rộng mô hình concert Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi, góp phần thúc đẩy ngành công nghiệp văn hóa.

Các nghệ sĩ trên sân khấu "Anh trai vượt ngàn chông gai" ngày 14/12 ở Hưng Yên. Ảnh: Yeah1

Ngoài Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai, nhiều concert khác cũng thu hút người hâm mộ. Show của Vũ hồi tháng 10 có 8.000 khán giả ở TP HCM và 10.000 khán giả ở Hà Nội. Lễ hội Hozo diễn trong ba ngày 13-15/12, tại đường Lê Lợi, TP HCM, thu hút hàng nghìn người xem. Chuỗi đêm nhạc Những thành phố mơ màng ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP HCM mỗi đêm đón vài nghìn khán giả.

Theo nhạc sĩ Huy Tuấn, tổng đạo diễn Lễ hội âm nhạc quốc tế Hozo, ngành biểu diễn đột phá nhờ có lực lượng khán giả trẻ cởi mở, sẵn sàng bỏ tiền thưởng thức nghệ thuật. Ngoài ra, các show trong nước ngày càng được đầu tư nội dung lẫn hình thức, tăng sức hấp dẫn. Nhiều ca khúc hòa quyện chất liệu hiện đại và truyền thống, tiệm cận các thể loại nhạc được ưa chuộng trên thế giới. Sân khấu được đầu tư âm thanh, ánh sáng, dàn dựng đẹp mắt.

Bên cạnh ngành biểu diễn, thị trường đón nhận nhiều sản phẩm chất lượng, chủ yếu của các nghệ sĩ gen Z. Hàng loạt gương mặt mới tiềm năng tham gia đường đua năm qua. Captain Boy, Dương Domic, Khiem, Ngô Lan Hương, Pháp Kiều vào đề cử Gương mặt mới của giải Làn Sóng Xanh. Dương Domic - ca sĩ bước ra từ Anh trai say hi - có khả năng sáng tác, có EP Dữ liệu quý đạt hàng chục triệu lượt nghe trên Spotify. Pháp Kiều và Captain Boy cũng nằm trong dàn nghệ sĩ Anh trai say hi có khả năng biểu diễn, làm chủ sân khấu tốt. Một số gương mặt gen Z như Hiếu Thứ Hai, Rhyder, Quang Hùng MasterD có sự bứt phá với nhiều sản phẩm triệu view.

Ngô Lan Hương thành hiện tượng sau thành công của nhạc phim Đi giữa trời rực rỡ. Khiem là hiện tượng mới nổi với các ca khúc ballad do anh tự sáng tác.

Một số nghệ sĩ lâu năm vẫn góp các sản phẩm chất lượng. Tùng Dương ra mắt Multiverse, mang tinh thần artpop với nhiều nét phá cách, miêu tả hành trình khám phá bản thân của mỗi con người. Soobin Hoàng Sơn giới thiệu album đầu tay Bật nó lên, với chất nhạc pop, R&B sở trường. Tăng Duy Tân - người có nhiều bản hit từng "làm mưa làm gió" mạng xã hội như Bên trên tầng lầu, Cắt đôi nỗi sầu - phát hành album đầu tay Khu vườn tình. Bảo tàng ký ức của Vũ hay CAM'ON của Orange cũng là những album được giới trẻ yêu thích, có thành tích cao trên các trang nghe nhạc trực tuyến.

Nhiều nghệ sĩ chọn ra EP (thể loại đĩa có khoảng 3-5 bài hát). Binz phát hành Keep cầm ca, phối bolero với nhạc điện tử. Hồ Ngọc Hà có EP Nhắm mắt, bật nhạc, tắt phone, từng đạt top 1 itunes Việt Nam.

Trích MV "Đừng làm trái tim anh đau" - Sơn Tùng M-TP Trích MV "Đừng làm trái tim anh đau". Video: M-TP Entertainment

Các MV không còn chiếm lĩnh thị trường với chỉ số bùng nổ như khoảng 5 năm trước, nhưng vẫn được một số ca sĩ đầu tư. Sơn Tùng M-TP khuấy đảo với Đừng làm trái tim anh đau (114 triệu lượt xem) và Chúng ta của tương lai (73 triệu lượt xem). Đi tìm tình yêu của MONO cũng gây chú ý, hút 10 triệu lượt xem. Các nghệ sĩ với cá tính âm nhạc khác nhau, góp phần tạo nên bức tranh nhạc Việt đa màu sắc năm 2024.

Hà Thu