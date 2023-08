Lý do concert Blackpink ở Việt Nam hút hơn 60.000 khán giả

Blackpink hút hơn 60.000 khán giả ở lần đầu đến Việt Nam do lượng fan hùng hậu, tên tuổi đang độ hot và êkíp tổ chức chuyên nghiệp.

Theo công ty phân tích dữ liệu mạng xã hội YouNet Media, concert Blackpink là chủ đề phổ biến nhất trong nước tháng 7. Thông tin về nhóm được quan tâm từ cuối tháng 6, khi họ thông báo tổ chức show ở Việt Nam, ngày càng bùng nổ đến khi hai đêm nhạc diễn ra ngày 29 và 30/7, với hơn 30.000 khán giả mỗi buổi.

Nhạc sĩ Huy Tuấn nhận xét hai đêm diễn là sự kiện âm nhạc quy mô lớn nhất ở Việt Nam từ trước đến nay, cho thấy sức ảnh hưởng lớn của Blackpink nói riêng, K-pop nói chung.

Fan ấn tượng với đêm diễn đầu của nhóm Blackpink Fan ấn tượng với đêm diễn đầu tiên của Blackpink. Video: Huy Mạnh

K-pop bắt đầu lăng xê các thần tượng từ năm 1996, với các idol đời đầu như H.O.T, Shinhwa, S.E.S, được gọi là thế hệ "gen 1". Tuy nhiên, phải đến khi "gen 2" của các thần tượng như BoA, SNSD, Super Junior, Big Bang, 2NE1, DBSK, ra đời, làn sóng K-pop mới vượt ra ngoài lãnh thổ Hàn Quốc, ảnh hưởng đến nhiều nước, trong đó có Việt Nam.

Theo số liệu từ Korea Foundation, năm 2012, Việt Nam có 4,12 triệu fan K-pop. Đến năm 2022, con số này tăng đến 223%, với 13,3 triệu người, đưa Việt Nam trở thành nước có số người hâm mộ Kpop cao thứ ba thế giới (sau Trung Quốc và Thái Lan). Cùng với sự phát triển của công nghệ, thế hệ trẻ Việt Nam dễ dàng cập nhật về K-pop qua các trang mạng xã hội, các nền tảng nghe nhạc trực tuyến.

Từ trái sang: Rosé, Jisoo, Jennie, Lisa trong concert ở Hà Nội. Ảnh: IME

Blackpink ra mắt năm 2016, thời điểm làn sóng Kpop đã giữ ngôi vương ở thị trường châu Á, lại được lăng xê từ YG Entertainment - một trong ba công ty giải trí lớn nhất Hàn Quốc. Nhóm hút fan từ những ngày đầu debut, với danh xưng "2NE1 phiên bản mới", "Em gái Big Bang". Ở Việt Nam, nhóm có ba fanclub với hàng nghìn thành viên, thường xuyên cập nhật sản phẩm, hình ảnh của thần tượng, tổ chức các hoạt động gây quỹ ủng hộ.

Ngay khi Blackpink thông báo tổ chức show ở Việt Nam cuối tháng 6, thông tin lập tức gây bão. Trước khi Born Pink đến Việt Nam, chương trình này đã được bảo chứng chất lượng qua hơn 70 đêm diễn thành công ở châu Á, châu Âu, Bắc Mỹ và châu Đại Dương.

Số liệu từ Touring Data - một nền tảng theo dõi doanh thu phòng vé độc lập - cho thấy 40 buổi diễn của tour đạt doanh thu khoảng 163,8 triệu USD, với hơn 900.000 vé tiêu thụ. Trung bình mỗi đêm, nhóm nhạc thu về hơn bốn triệu USD với khoảng 22.600 khán giả. Các con số kể trên chưa gồm gần 30 đêm diễn chưa được thống kê. Tháng 5 năm nay, Blackpink trở thành nhóm nhạc nữ có doanh thu lưu diễn cao nhất lịch sử. Trước đó, kỷ lục này thuộc về Spice Girls với Spice World Tour 2019 (thu về 78,2 triệu USD với 700.000 khán giả).

Người hâm mộ nháo nhác tìm nhóm Blackpink ở sân bay Fan chạy ở sân bay Nội Bài, chờ đón Blackpink xuất hiện tối 28/7. Video: Anh Phú, Huy Mạnh

Khán giả Việt từng đón nhiều nghệ sĩ K-pop đình đám như SNSD, T-ara, 2NE1 nhưng chưa thần tượng nào tạo sức nóng mạnh mẽ như Blackpink - nhóm nhạc có khả năng hút triệu fan.

Là nhóm nhạc ra mắt ở Hàn Quốc nhưng công ty chủ quản có định hướng phủ sóng toàn cầu ngay từ khi tuyển chọn thành viên. Lisa sinh ra và lớn lên tại Thái Lan, giúp nhóm thu hút thị trường Đông Nam Á. Rosé sinh ra ở New Zealand và lớn lên ở Australia, Jennie sinh ra ở Hàn Quốc và lớn lên ở New Zealand. Trừ Jisoo, ba cô gái còn lại có nền tảng ngoại ngữ tốt, có thể hát, rap bằng cả tiếng Hàn và tiếng Anh.

Âm nhạc của nhóm mạnh mẽ, sôi động, được tờ Portal Kocca nhận định có nhiều điểm tương đồng với nghệ sĩ đình đám Âu Mỹ ở sự cá tính, đậm chất đường phố. Dù hát chủ yếu bằng tiếng Hàn, các ca khúc của nhóm có nhiều cụm từ tiếng Anh ấn tượng, lôi cuốn như "Blackpink in your area" (Blackpink luôn hiện diện bên bạn) trong Boombayah, "Let's kill this love!" (Hãy giết chết tình yêu này) hay "How you like that?" (Anh thích như thế nào?). Ngoài ra, những cụm từ vô nghĩa như "Ddu, ddu, ddu, ddu-ddu-ddu", "Rum, pum, pum" kèm vũ điệu đẹp mắt có thể gây nghiện cho khán giả nhiều độ tuổi, trong đó có cả trẻ em.

Bốn cô gái là những mảnh ghép hoàn hảo bổ sung cho nhau. Họ đều có ngoại hình đẹp, khả năng hát, nhảy đồng đều sau quá trình đào tạo kéo dài 5 năm. Trong đó, Jennie nổi bật với khả năng rap, Lisa được ví là "cỗ máy nhảy", Rosé có giọng hát hay, biết chơi nhạc cụ còn Jisoo nổi bật với gương mặt đẹp, giọng hát trong trẻo.

Sự chuyên nghiệp và tổ chức đúng thời điểm đã giúp show thành công. Mang tour đến Việt Nam, êkíp đầu tư hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại, với 80% thiết bị nhập khẩu. DTAP - nhóm sản xuất âm nhạc gây chú ý gần đây - dùng từ "rất đã" để nói về cảm xúc khi xem show. Họ cho biết học hỏi được nhiều thứ về cách tạo hiệu ứng sân khấu qua sự kết hợp âm thanh, ánh sáng, màn hình led. DTAP cho biết cập nhật được xu hướng âm nhạc thịnh hành qua hơn 20 bản phối mới trong show.

Khán giả được chia khu vực check-in theo từng mức vé, không vướng tình trạng chen lấn, xô đẩy bởi chờ làm thủ tục lâu. Công tác an ninh, an toàn trong, ngoài sân được đảm bảo.

Blackpink nhảy 'See Tình' trước fan Việt Blackpink nhảy "See Tình" trước fan Việt. Video: Hà Thu

Tour của Blackpink đến Hà Nội giải tỏa "cơn khát" của khán giả với thị trường giải trí. Sau ba năm dịch, các chương trình giao lưu văn hóa Việt - Hàn bị đình trệ, số lượng nghệ sĩ K-pop sang Việt Nam giảm hẳn so với trước đây. Ngoài ra, Blackpink không tổ chức concert ở Trung Quốc, do đó, lượng khách từ nước láng giềng sang Việt Nam xem dịp này được ghi nhận khá đông.

Hà Nội là điểm dừng chân cuối cùng của tour Born Pink ở châu Á, trước khi bốn cô gái mang concert trở lại Mỹ. Bên cạnh đó, thông tin họ hết hợp đồng với công ty quản lý vào tháng 8, có nguy cơ tan rã, khiến nhiều fan háo hức muốn xem show lần này.

Bên cạnh đó, thị trường Việt Nam hiện nay có sự tăng vọt về sức mua. Tác giả Lee Seung Yoon của tờ báo tiếng Hàn Insidevina nhận xét mức độ tiêu thụ vé concert Blackpink "đáng kinh ngạc". Đây là dấu hiệu tích cực so với thời điểm các năm trước, khi sức mua của người hâm mộ Việt Nam còn hạn chế.

Năm 2012, khi được hỏi về ý định tổ chức concert cho DBSK ở Việt Nam, công ty quản lý nhóm nói trên đài MBC: "DBSK là một ban nhạc có số lượng fan khổng lồ tại Việt Nam. Chúng tôi từng có ý định tổ chức liveshow tại Việt Nam trong lịch trình tour diễn. Nhưng dựa trên yếu tố thị trường và cam kết từ công ty chủ quản, trong 15 năm tới, khả năng DBSK quay lại thị trường này là rất nhỏ".

Năm 2013, chương trình của Lee Min Ho ở Sân vận động Quần Ngựa (Hà Nội) bị hủy do bán được quá ít vé. Một số chương trình từng được quảng cáo có PSY hay T-ara cũng từng bị hủy với lý do tương tự.

Nhạc sĩ Huy Tuấn, Dương Khắc Linh cho rằng việc Blackpink tổ chức tour thành công ở Hà Nội là tín hiệu tích cực, khiến nhiều nghệ sĩ quốc tế để ý đến thị trường Việt Nam trong tương lai.

Nikkei Asia nhận định: "Sự nổi tiếng của Blackpink tại Việt Nam cho thấy sức ảnh hưởng của làn sóng Hallyu trong nhiều lĩnh vực. Buổi biểu diễn thành công thể hiện rằng thành phố Hà Nội, chính phủ Việt Nam có quan điểm cởi mở với ngành du lịch và văn hóa".

Hàng nghìn khán giả đu rào xem Blackpink Hàng nghìn khán giả không có vé đu rào hát cùng Blackpink tối 30/7. Video: Huy Mạnh, Anh Phú

