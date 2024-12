Hàng nghìn fan dầm mưa xem Hiếu Thứ Hai biểu diễn

Xuất hiện gần cuối đêm mở màn Lễ hội âm nhạc quốc tế Hozo lần 4, quán quân Anh trai say hi (phải) trình diễn cùng bạn thân - Manbo (thí sinh Rap Việt mùa 4) với loạt hit Ngủ một mình, No love no life, Hẹn gặp em dưới ánh trăng.