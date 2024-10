Fan săn vé hai concert 'Anh trai' ở Hà Nội

Nhiều fan cho biết chi tiền thuê người canh mua vé xem concert "Anh trai say hi" và "Anh trai vượt ngàn chông gai" ở Hà Nội dù ban tổ chức chưa mở bán.

Chương trình Anh trai say hi tổ chức hai buổi biểu diễn ở TP HCM, mỗi đêm thu hút khoảng 20.000 người. Show Anh trai vượt ngàn chông gai cũng có một đêm diễn với lượng khán giả tương đương. Đa số người xem khen chất lượng hai concert tốt, khâu tổ chức được đầu tư cao về âm thanh, ánh sáng hiện đại, âm nhạc và cách dàn dựng sân khấu tươi mới, phù hợp thị hiếu khán giả.

Hiệu ứng của show, độ hot của các "anh trai" khiến ngay khi có tin hai concert sắp diễn ra ở Hà Nội, nhiều fan cho biết mong chờ được thưởng thức chương trình.

Hiện các hội nhóm săn vé xuất hiện nhiều trên mạng xã hội, hút hàng chục nghìn thành viên, với hàng nghìn yêu cầu giao dịch mua, bán mỗi ngày. So với concert Blackpink ở Hà Nội năm ngoái, tiền công mua, bán lại vé show nội địa ở mức "dễ thở" hơn, chỉ từ vài trăm nghìn đến một triệu đồng. Do hai chương trình đều chưa công bố sơ đồ sân khấu, mức giá, những người này tư vấn cho khách dựa theo mức tiền của các show trước đó.

Ca sĩ Bằng Kiều (trái) và nghệ sĩ Tự Long trên sân khấu "Anh trai vượt ngàn chông gai", tối 19/10. Ảnh: Thanh Tùng

Yến Như ở TP HCM có kinh nghiệm săn vé hộ cho nhiều show trong, ngoài nước. Với concert Anh trai say hi tháng 10, cô thu 200.000 tiền công cho vé đứng, 400.000 đồng với vé ngồi. Yến Như sẽ thực hiện giao dịch giúp khách, khách tự chuyển khoản thanh toán trên hệ thống. Khách hàng của cô thường là những người ở tuổi trung niên, không nắm rõ cách thao tác. Còn đa số khán giả 9x, gen Z, thường tự đặt.

Nhiều người làm dịch vụ săn vé hộ cảnh báo khán giả cẩn thận kẻo "tiền mất tật mang" khi giao dịch trên mạng. Yến Như nói: "Do ban tổ chức chưa công bố thông tin chi tiết, những người mua hộ uy tín thường chỉ tư vấn, không bắt khách chuyển tiền vé. Nhiều kẻ lừa đảo rất tinh vi, đánh vào tâm lý sốt sắng của fan. Họ photoshop ảnh giao dịch hoặc lấy trộm ảnh của những bên uy tín, dùng căn cước công dân giả. Khán giả khi mua vé qua trung gian cần kiểm tra kỹ độ uy tín qua trang cá nhân".

32 "Anh trai vượt ngàn chông gai" cùng hòa giọng Trích các ca khúc "Hỏa ca", "Người lạ ơi", "Superstar" tại show "Anh trai vượt ngàn chông gai", tối 19/10. Video: Hoàng Dung

Phương Anh ở Hà Nội cũng làm dịch vụ mua hộ vé, khuyên các fan không nên "tham rẻ". "Trong trường hợp ban tổ chức đóng giao dịch, buộc phải mua lại, khán giả nên cảnh giác trước những người rao giá thấp, với lý do như có việc đột xuất nên để lại. Những concert đang được săn đón như hai show Anh trai không có chuyện giá vé để lại thấp hơn cả triệu đồng", Phương Anh nói.

Hồng Hạnh, 25 tuổi, Hà Nội, từng mua lại vé concert Anh trai vượt ngàn chông gai sát ngày với giá 2,5 triệu đồng, bằng mức bán ra. "Một số người có nhu cầu sang nhượng do thực sự vướng việc bận hoặc nâng hạng vé cao hơn. Người mua có thể cân nhắc giao dịch trực tiếp tại sân, qua vòng check-in mới chuyển tiền, để đảm bảo không bị lừa".

Hiếu Thứ Hai - quán quân show "Anh trai say hi" trên sân khấu tối 19/10. Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Khác tâm lý nóng vội của nhiều khán giả, bộ phận còn lại bình tĩnh đợi ban tổ chức thông báo cụ thể, rồi mới quyết định tự mua hay thuê người săn vé. Hiện còn hơn một tháng nữa mới đến thời điểm tổ chức của hai show. Thanh Phong, 33 tuổi, Hà Nội, mua thành công vé Anh trai vượt ngàn chông gai ở TP HCM. Anh nhận định việc mua vé không quá khó, khán giả có thể chuẩn bị một số mẹo sau: "Bạn cần đăng nhập sẵn tài khoản vào trang giao dịch, liên kết với phương thức thanh toán qua ví điện tử hoặc ngân hàng. Trước giờ mở bán, bạn nên F5 trang web liên tục, nhất là 10 giây cuối. Khi không mua được hạng vé đúng nhu cầu, bạn nên chuyển mục tiêu sang khu khác ngay. Nếu đã nắm vững thao tác, bạn có thể đăng ký vài tài khoản, mở nhiều tab để tăng thêm cơ hội".

Hồi tháng 9, đơn vị tổ chức concert Anh trai vượt ngàn chông gai cho biết bán hết 20.000 vé trong 90 phút bán trực tuyến. Nhiều người không kịp đăng ký phải mua lại từ trung gian, với giá đắt hơn từ vài trăm nghìn đến một triệu đồng.

Trước đó, concert này chia thành 12 hạng chỗ ngồi, giá từ 800.000 đồng đến tám triệu đồng. Còn show Anh trai say hi có 10 hạng, giá từ 500.000 đến 10 triệu đồng. Vé các chương trình phân phối trên Ticketbox hoặc website của nhà tổ chức.

Hiện show Anh trai say hi chỉ công bố địa điểm tổ chức là Sân vận động Mỹ Đình, nơi từng diễn ra concert Blackpink, với sức chứa 40.000 khán giả. Nhiều fan nhận định với quy mô của sân, ban tổ chức sẽ đáp ứng đủ vé cho fan ở Hà Nội và các tỉnh, nên không cần thiết mua lại, mua trước nhiều ngày.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai và Anh trai say hi cùng diễn ra ở TP HCM tối 19/10. Theo ban tổ chức mỗi show thu hút khoảng 20.000 khán giả, tạo ra kỷ lục "vô tiền khoáng hậu" trong làng nhạc Việt, giúp thị trường biểu diễn cuối năm trở nên sôi động. Trước đó, các nghệ sĩ của Anh trai say hi có một đêm diễn vào ngày 28/9, với quy mô tương đương.

Hà Thu