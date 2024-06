Sơn Tùng M-TP phá kỷ lục nhạc trực tuyến

Hit "Đừng làm trái tim anh đau" đưa Sơn Tùng M-TP thành ca sĩ Việt có lượng người nghe hàng tháng nhiều nhất Spotify.

Chiều 21/6, Sơn Tùng M-TP đạt 1,8 triệu người nghe (monthly listeners) trên nền tảng nhạc số này, phá kỷ lục đối với một ca sĩ Việt. Ca khúc hiện được nghe nhiều nhất trên Spotify Vietnam, với 8,2 triệu lượt sau gần nửa tháng phát hành. Ca sĩ Wren Evans từng giữ thành tích với 1,56 triệu người nghe vào tháng 1, sau khi ra mắt album Loi choi.

Trích MV "Đừng làm trái tim anh đau" - Sơn Tùng M-TP Trích MV "Đừng làm trái tim anh đau". Video: M-TP Entertainment

Đừng làm trái tim anh đau cũng giúp Sơn Tùng M-TP xuất hiện ở bảng xếp hạng Billboard Global Excl.US với vị trí 162, hôm 19/6. Bài hát là sản phẩm thứ hai của Sơn Tùng M-TP góp mặt ở danh sách, sau hit Muộn rồi mà sao còn (năm 2021, xếp ở vị trí 126). Anh là ca sĩ Việt duy nhất có mặt tại bảng xếp hạng quốc tế ra đời từ năm 2021, do tạp chí Billboard thống kê. Bảng ghi nhận sức hút các ca khúc trên toàn cầu - trừ thị trường Mỹ, dựa trên lượt phát trực tuyến và tải nhạc số hàng tuần.

MV hiện đạt 35 triệu lượt xem trên YouTube, đứng đầu video được xem nhiều nhất toàn cầu trong nhiều ngày, vào top thịnh hành của Australia, Singapore, Hàn Quốc. Ngoài âm nhạc, vũ đạo trong MV gây sốt, được khán giả hưởng ứng. Trên TikTok, nhiều bạn trẻ quay video, sáng tạo thêm vũ đạo với các bản remix, thu hút hàng triệu lượt xem. Trong MV, Sơn Tùng M-TP kết hợp Cake (tên thật là Thatcha Kosolprapha), biên đạo - giáo viên múa người Thái Lan.

Sơn Tùng M-TP mất bốn năm ấp ủ cho ca khúc mới. Ảnh: Huyền Trang

Ca khúc đánh dấu sự trở lại của Sơn Tùng M-TP với dòng pop, tương tự loạt hit Nơi này có anh, Có chắc yêu là đây, Muộn rồi mà sao còn. So với các sáng tác gần đây của anh như There’s no one at all, Making my way, bài mới được phối khí đơn giản hơn, giúp ca sĩ thoải mái thể hiện chất giọng với lối hát bay bổng.

Anh sáng tác ca khúc từ bốn năm trước, giữ kín thông tin đến ngày ra mắt. Qua bài hát, ca sĩ gửi gắm thông điệp: "Hãy mở rộng trái tim trước âm nhạc, chúng ta sẽ nhận lại những quả ngọt từ cuộc sống".

Hậu trường cảnh cầu hôn của Sơn Tùng M-TP gây chú ý Hậu trường cảnh cầu hôn trong MV gây sốt của Sơn Tùng M-TP. Video: M-TP Entertainment

Sơn Tùng M-TP tên thật là Nguyễn Thanh Tùng, 30 tuổi, quê tại Thái Bình. Anh bén duyên ca hát với ca khúc Cơn mưa ngang qua vào tháng 8/2011. Năm 2012, anh đỗ thủ khoa Nhạc viện TP HCM, được nhạc sĩ Huy Tuấn dìu dắt. Anh tạo dấu ấn qua loạt bài hit Lạc trôi, Chúng ta không thuộc về nhau, Hãy trao cho anh. Năm 2015, ca sĩ đóng phim điện ảnh Chàng trai năm ấy (đạo diễn Quang Huy), thành công với doanh thu 60 tỷ đồng.

Anh từng đoạt nhiều giải thưởng như: Nghệ sĩ xuất sắc khu vực Đông Nam Á (MTV Europe Music Awards 2015), Single của năm (Làn sóng xanh 2015), Ca sĩ của năm (Cống hiến 2016), Ca sĩ được yêu thích nhất (Làn sóng xanh 2016), ca sĩ đầu tiên của Việt Nam nhận nút vàng YouTube.

Mai Nhật