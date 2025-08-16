Nhà vô địch thế giới chạy nước rút khi mang thai 7 tháng

Dù mang bụng bầu, nữ hoàng tốc độ người Thụy Sĩ Mujinga Kambundji vẫn duy trì các bài tập chạy tốc độ, tin rằng điều đó không gây nguy hiểm cho mẹ và bé.

Tháng 5/2025, Kambundji thông báo có thai, đồng nghĩa mùa giải kết thúc sớm và sẽ bỏ lỡ giải vô địch thế giới ở Tokyo.

Nhà vô địch thế giới 60m tập luyện khi mang thai 7 tháng Mujinga Kambundji đăng video chạy nước rút ngày 12/8.

Tuy nhiên, VĐV chạy nước rút người Thụy Sĩ không vì thế mà dừng tập luyện. Trên Instagram hôm 12/8, cô đăng tải đoạn video xuất hiện trên đường chạy với những bước nước rút mạnh mẽ, bất chấp bụng bầu rõ rệt.

Nhiều người bình luận bày tỏ sự ngạc nhiên và lo lắng. Nhưng Kambundji cho biết bản thân luôn cảm thấy khỏe mạnh và có đội ngũ bác sĩ, sản khoa theo sát tình trạng sức khỏe.

"Tôi chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi", VĐV 33 tuổi cho biết. "Chỉ có một ngày tôi không khỏe nên chọn đạp xe thay vì chạy. Tôi được kiểm tra định kỳ và tự lắng nghe cơ thể để biết bài tập nào phù hợp".

Cách đây 4 tuần, Kambundji đăng tải đoạn video chạy nước rút tương tự trên Instagram. Bên cạnh những bình luận lo lắng, cô gây ấn tượng mạnh với cộng đồng mạng khi cho thấy một VĐV có thể duy trì thể lực đỉnh cao trong thai kỳ nếu có sự giám sát y tế chặt chẽ.

Kambundji lần đầu dự Olympic ở London 2012 khi 20 tuổi, thi đấu 100m và tiếp sức 4x100m. Cô đoạt HC đồng 100m tại giải vô địch châu Âu 2016, vô địch thế giới cự ly 60m tại giải Indoor ở Belgrade năm 2022 với kỷ lục quốc gia 6 giây 96. Cùng năm, VĐV này giành thêm HC vàng 200m và HC bạc 100m ở giải vô địch châu Âu.

Năm 2023, Kambundji bảo vệ ngôi vô địch châu Âu Indoor 60m, rồi đoạt vàng 200m tại châu Âu năm 2024. Đầu năm nay, cô vô địch thế giới Indoor 60m ở Nam Kinh, Trung Quốc trước khi tạm dừng sự nghiệp để chờ đón đứa con đầu lòng.

Việc các VĐV tập luyện hay thậm chí thi đấu dù mang thai gây nhiều tranh cãi, nhưng không phải hiếm. Hồi tháng 4/2024, runner 27 tuổi người Mỹ, Anna Rohrer về nhất half marathon nữ tại OneAmerica 500 Festival Mini-Marathon ở Indianapolis khi mang bụng bầu gần sáu tháng.

Tháng 1/2023, Gesa Krause, VĐV Đức từng dự ba kỳ Olympic, hoàn tất cự ly 5km tại Silvesterlauf Trier với thời gian 17 phút 31 giây khi đangmang thai 22 tuần.

Trong khi đó, á quân của Boston Marathon 2018, Sarah Sellers hối hận vì cố duy trì các bài tập ở cuối thai kỳ và chạy sau khi sinh con sáu ngày, rồi trả giá bằng chấn thương dai dẳng.

