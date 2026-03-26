Nhà đồng sáng lập thứ 10 rời xAI

Manuel Kroiss, một trong 12 thành viên sáng lập XAI, được cho là đã nghỉ việc tại công ty của Elon Musk.

Bussiness Insider dẫn nguồn tin nội bộ cho biết Kroiss, nổi tiếng với biệt danh Makro, đã thông báo với các nhân viên về việc rời công ty. Hiện xAI và Kroiss chưa đưa ra bình luận.

Musk thành lập xAI ngày 12/7/2023 với 12 thành viên. 11 giám đốc cấp dưới của Musk đều là chuyên gia trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, từng làm việc cho Google, Microsoft và Tesla. Tuy nhiên, trong chưa đầy ba năm, số lượng "rơi rụng" dần, như Kyle Kosic gia nhập OpenAI giữa 2024, Christian Szegedy nghỉ việc vào tháng 2/2025, sau đó Igor Babuschkin từ chức tháng 8 cùng năm để lập công ty đầu tư mạo hiểm. Tính từ đầu 2026, có thêm 7 người thôi việc, gồm Guodong Zhang, Zihang Dai, Toby Pohlen, Jimmy Ba, Tony Wu, Greg Yang và mới nhất là Kross.

Tại xAI, Kroiss phụ trách việc huấn luyện sơ bộ, giúp đào tạo mô hình AI trên các tập dữ liệu lớn và báo cáo trực tiếp cho Musk. Ông tham gia cải tiến các mô hình lập trình của xAI cùng với Zhang, người đã nghỉ việc đầu tháng 3. Tại hội nghị thượng đỉnh Abundance360 tại Mỹ đầu tháng 3, Musk thừa nhận xAI "tụt hậu về lập trình", nhưng đang nỗ lực để "vượt trội so với các đối thủ cạnh tranh".

Trước khi gia nhập xAI, Kroiss từng làm tại Google DeepMind. Ông khá kín tiếng, gần như không có hình ảnh hay thông tin nào trên Internet, trừ tài khoản X với bài đăng gần nhất vào tháng 11/2025.

Trong số các thành viên sáng lập, hiện chỉ còn Ross Nordeen, người gia nhập xAI từ Tesla, ở lại cùng Musk. Một số nguồn tin cho biết cơ cấu tổ chức của công ty đang biến động trong vài tuần qua, sau khi xAI sáp nhập với SpaceX hồi tháng 2. Musk đã tiếp quản việc quản lý trực tiếp hàng chục nhân viên cấp dưới, điều chuyển nhân sự từ Tesla và SpaceX, cũng như sa thải một số bộ phận khác.

Đầu tháng 3, Musk viết trên X rằng xAI đã "không xây dựng đúng ngay từ đầu, vì vậy đang được tạo lại từ nền tảng". Ở một bài đăng khác, tỷ phú Mỹ cho biết công ty đang sàng lọc nhân viên nhằm tuyển dụng nhân sự mới.

Bảo Lâm (theo Business Insider, TechCrunch)