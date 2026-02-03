Elon Musk sáp nhập xAI vào SpaceX

Elon Musk cho biết SpaceX đã mua lại công ty trí tuệ nhân tạo xAI với mục tiêu xây dựng các trung tâm dữ liệu đặt trong không gian.

"Những tiến bộ hiện tại của AI phụ thuộc vào các trung tâm dữ liệu mặt đất quy mô lớn đòi hỏi lượng điện năng và hệ thống làm mát khổng lồ. Nhu cầu điện năng toàn cầu cho AI đơn giản không thể đáp ứng bằng các giải pháp trên mặt đất, ngay cả trong ngắn hạn, nếu không muốn nói là đang gây khó khăn cho cộng đồng và môi trường", Elon Musk, nhà đồng sáng lập của cả hai công ty, viết trên website SpaceX. "SpaceX đã mua lại xAI để tạo hệ thống đổi mới tích hợp theo chiều dọc đầy tham vọng nhất trong và ngoài Trái Đất, với AI, tên lửa, Internet vệ tinh, liên lạc trực tiếp với thiết bị di động cùng các nền tảng thông tin thời gian thực và tự do ngôn luận hàng đầu thế giới".

Logo SpaceX hiển thị trên smartphone. Ảnh: Engadget

Trong bài viết, Musk cho biết cần một lượng lớn vệ tinh để tạo ra các trung tâm dữ liệu đặt trong không gian, đảm bảo SpaceX sẽ có nguồn doanh thu ổn định và lớn hơn nữa trong tương lai gần. Ông đề cập các mục tiêu bằng ngôn ngữ đầy tham vọng, gợi nhớ những câu chuyện khoa học viễn tưởng về việc nhân loại chinh phục không gian và du hành xuyên thiên hà. Tuy nhiên, ông không đề cập số lượng, lộ trình triển khai và kế hoạch chi tiết.

Theo Bloomberg, việc sáp nhập có thể định giá công ty mới ở mức 1.250 tỷ USD. SpaceX được cho đang chuẩn bị cho đợt IPO sớm nhất vào tháng 6, nhưng chưa rõ liệu động thái mới có ảnh hưởng đến tiến độ hay không. Musk không đề cập đến IPO trong thông báo mới. Một số nguồn tin trước đó cho thấy tỷ phú kỳ vọng huy động tới 50 tỷ USD.

TechCrunch đánh giá, việc Musk gộp hai công ty là điều hợp lý, nhất là khi cả hai đều có những thách thức tài chính riêng. xAI hiện tiêu tốn khoảng một tỷ USD mỗi tháng.

Trong khi đó, Reuters cho biết SpaceX đang tạo ra tới 80% doanh thu từ việc phóng vệ tinh Starlink. Ngày 31/1, SpaceX đã nộp lên Ủy ban Truyền thông Liên bang Mỹ (FCC) xin phép phóng một chùm vệ tinh quy mô lớn nhằm triển khai các trung tâm dữ liệu AI trực tiếp trên quỹ đạo Trái Đất. Trong hồ sơ, SpaceX cho biết việc đặt trung tâm dữ liệu ngoài không gian giúp tận dụng nguồn năng lượng Mặt Trời gần như liên tục, giảm chi phí vận hành và bảo trì so với trung tâm dữ liệu trên mặt đất. Công ty cũng khẳng định mô hình này có thể giảm tác động môi trường, khi không cần sử dụng nước làm mát hay tiêu thụ điện từ lưới dân sinh.

Các vệ tinh trung tâm dữ liệu dự kiến hoạt động trên quỹ đạo Trái Đất tầm thấp, liên lạc với nhau bằng công nghệ laser. SpaceX mô tả đây là bước đi đầu tiên hướng tới khả năng khai thác năng lượng Mặt Trời ở quy mô lớn hơn cho các hoạt động công nghệ trong tương lai.

Theo NYTimes, việc Musk sáp nhập SpaceX và xAI có thể "bất thường", nhưng cho thấy ông ngày càng coi các doanh nghiệp đang điều hành có mối liên hệ mật thiết với nhau, ngay cả khi không có sự chồng chéo thường thấy. Năm ngoái, ông cũng đã hợp nhất mạng xã hội X và xAI.

"Cuối cùng, có lẽ chỉ còn lại một công ty duy nhất, được đặt tên Musk Inc. chẳng hạn", Peter Diamandis, người sáng lập Quỹ XPrize, một tổ chức phi lợi nhuận tập trung vào việc thúc đẩy phát triển công nghệ, nói. Diamandis cũng là một trong những nhà đầu tư của SpaceX và xAI.

Ngoài SpaceX, Musk hiện điều hành Tesla, Boring Company và Neuralink. Trước đó, Tesla và SpaceX đã đầu tư mỗi bên hai tỷ USD vào xAI.

Bảo Lâm tổng hợp