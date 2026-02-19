Cách Musk và OpenAI thu hút nhân tài AI qua chiếc pizza

Elon Musk và một kỹ sư OpenAI thảo luận về chiếc bánh pizza nướng củi, nhưng đằng sau là câu chuyện thu hút nhân tài của hai công ty.

Cuộc trao đổi bắt đầu cuối tuần trước, khi Musk chia sẻ lại bài viết của một kỹ sư xAI có tên Dustin. Trong đó, người này kể công ty hoạt động một cách thoải mái, không có chi phí quản lý hành chính, không yêu cầu giấy tờ, không quy trình phê duyệt. "Bạn xác định những gì cần xây dựng và xây dựng nó. Không có gánh nặng về mặt tổ chức, không cần viết tài liệu. Bạn chỉ cần làm việc thôi", người này viết.

Tỷ phú Elon Musk tại Green Bay, Wisconsin (Mỹ) tháng 3/2025. Ảnh: AP

"Hãy gia nhập xAI", Musk chia sẻ và viết.

"Hoặc hãy gia nhập Codex," Thibault Sottiaux, trưởng nhóm kỹ thuật Codex của OpenAI, cũng đăng lại bài viết và mời gọi tham gia công ty của mình. Sottiaux cho biết OpenAI hoạt động "với nhiều nguyên tắc tương tự". "Hãy cùng hướng về phía tươi sáng, chúng ta có pizza", ông tiếp tục.

"Nhưng pizza nướng củi của cậu ngon đến mức nào?", Musk đáp trả.

Câu chuyện chuyển sang nguyên liệu và cách đầu bếp xAI và OpenAI làm pizza. "Bột thì sao? Không thể làm qua loa được, ít nhất cần 24 tiếng để thực hiện. Đầu bếp của chúng tôi cực kỳ giỏi", Sottiaux phản hồi.

"Đầu bếp của chúng tôi giỏi đến nỗi Thượng đế đã nhìn xuống món ăn và phán rằng: Đây là tạo vật ngon nhất của ta", Musk trả lời.

"Nhưng sau khi nếm thử một miếng, ông ấy không hoàn toàn hài lòng và yêu cầu đầu bếp của chúng tôi cải tiến 'món' SoTA", Sottiaux nói, chuyển sang quảng bá AI của OpenAI, nhắc đến SoTA (State of The Art) - thuật ngữ chỉ kỹ thuật, mô hình AI hoặc công nghệ tiên tiến, đại diện cho đỉnh cao phát triển trong một lĩnh vực. "Đầu bếp của chúng tôi đã đáp ứng yêu cầu, và tạo ra công thức đẩy nhanh tiến độ phát triển siêu trí tuệ nhân tạo AGI".

Musk sau đó không bình luận thêm.

Theo Business Insider, màn đối đáp giữa Musk và Sottiaux nghe có vẻ hài hước, vui vẻ về việc được ăn pizza miễn phí vào bữa trưa. Nhưng ẩn sâu bên trong, nó phản ánh xu hướng đang diễn ra ở Thung lũng Silicon: các công ty công nghệ như Amazon, Microsoft, Meta, OpenAI hay xAI đang quảng bá văn hóa doanh nghiệp nhằm thu hút kỹ sư AI ưu tú bằng các gói đãi ngộ cao cấp có thể lên đến hàng trăm triệu USD cùng độ phúc lợi khi làm việc, như tận hưởng những món ăn ngon nhất tại văn phòng.

Việc Musk "thân thiện" với nhân viên OpenAI cũng là khoảnh khắc hiếm hoi. Ông đồng sáng lập OpenAI năm 2015, nhưng rời đi năm 2018 sau nỗ lực giành quyền kiểm soát bất thành, sau đó quay lại chỉ trích công ty và CEO Sam Altman phá vỡ "thỏa thuận sáng lập". Tỷ phú cũng đánh giá việc OpenAI hợp tác với Microsoft và theo đuổi lợi nhuận là vi phạm nguyên tắc ban đầu, thậm chí đòi bồi thường 134 tỷ USD cho khoản đầu tư của ông.

Bảo Lâm (theo Business Insider, TechCrunch)