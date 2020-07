Nhà đất 'ngáo giá' vì đầu tư thứ cấp

"Nhà mắc thì kệ nó, mua cao thì bán lại cao, rồi mình cũng bán chênh lệch kiếm lời chứ có giữ luôn đâu".

"Người mua" là nhà đầu tư thứ cấp

Có một vấn đề đặt ra là tại sao biết chủ đầu tư bất động sản bán giá cao mà "người mua" vẫn xuống tiền?

Nhiều bạn giải thích mua do bị chủ đầu tư (CĐT), các sàn phân phối, nhân viên sales dùng chiêu trò này nọ tạo hiệu ứng dụ khị, quả là những lời giải thích thật đáng thương và cảm động. "Ông chú nhà mạng" có thể dụ bạn vài trăm nghìn, hacker Facebook có thể giả danh người thân quen dụ bạn vài triệu, vợ có thể dụ bạn nộp hết lương... nhưng đã bỏ tiền tỷ mua nhà thì khẳng định: Tiền trong túi các bạn không ai có thể thò tay vô lấy ra được, trừ khi các bạn thật sự muốn mua.

Từng có dịp ngồi với vài bạn mua dự án ở quận 9 để đầu tư. Tôi thấy các bạn luôn than thở sao giá cao quá, nhưng tay các bạn vẫn xuống cọc đều. Các bạn luôn quan niệm: "Mắc thì kệ nó, mua cao thì bán lại cao, rồi mình cũng bán chênh lại cho người khác để kiếm lời và rút vốn thoát đi thôi, thằng sau ôm chứ mình có giữ tài sản này đâu".

Đây chính là những tội nhân kim cổ không những đã làm thị trường bất động sản rối loạn, mà còn giúp chủ đầu tư "ra hàng" thuận lợi để các dự án tiếp theo (trong cùng dự án hoặc ở nơi khác) phát giá cao tiếp.

Vậy số lượng nhà đầu tư thứ cấp nhiều hay ít hơn so với số lượng người mua ở thật sự. Chúng ta có thể dễ dàng có câu trả lời với câu hỏi thường trực trên bờ môi của sales khi gặp khách lần đầu "Anh chị mua ở hay đầu tư ạ".

"Người mua" là những người cần an cư thật sự

Đối với những bạn mua để ở, để an cư thì tư duy sẽ khác. Họ cũng mong tài sản sẽ tăng giá theo thời gian, nhưng vẫn ưu tiên ở và kỳ vọng tăng giá trong thời gian dài, chứ không phải kiếm lời kiểu chụp giựt sang cọc mua mua bán bán chuyền lửa sang cho người khác.

Ngoài giá, vì là End-User - Người dùng cuối thực sự sử dụng căn nhà - họ sẽ ưu tiên cân nhắc rất kỹ nhiều yếu tố phục vụ nhu cầu an cư khác như: Tiện chỗ đi làm, chỗ con đi học, môi trường sống của cư dân, tiện ích nội khu, chất lượng hoàn thiện công trình... hơn là cân nhắc "khả năng thanh khoản" bán lại nhà cho người khác.

Khi đã cân đo đong đếm so sánh chọn lựa kỹ như vậy, họ chỉ mua những gì phù hợp nhất với nhu cầu an cư, mang lại giá trị xứng đáng với số tiền đã bỏ ra. Họ không mua những gì cảm thấy mắc quá giá trị thật, và cũng rất ít nhu cầu bán lại chỗ an cư mà mình đã lựa chọn kỹ.

Do đó, phần lớn các bạn đang kêu khóc than thở dự án "ngáo giá" là những người đầu tư thứ cấp, lướt sóng kiếm tiền - những người giá nào cũng mua với tính toán sẽ đẩy đi cho người sau ôm. Các bạn đang trả giá vì lỡ là người phải cầm lửa cuối cùng và không có ai để chuyền đi nữa.

Giá dự án bị đẩy lên cao có công rất lớn của các bạn, và các sales, môi giới ủng hộ việc này "Anh chị đầu tư đi, em đảm bảo ra hàng sớm giúp cho, chắc chắn lời trên vài giá. Nếu không ra được em thề hốt lại luôn cho".

Đối với cộng đồng người mua: Thể hiện sức mạnh của người mua để thúc đẩy các chủ đầu tư càng ngày phải càng nỗ lực làm ra các sản phẩm tốt hơn với giá cả hợp lý hơn.

Điểm sáng cho người mua ở: Hiện tại, do khủng hoảng dịch bệnh, thị trường đang đóng băng nên nhà đầu tư thứ cấp yếu vốn đang chịu nhiều áp lực: Phải tiếp tục đóng tiền theo tiến độ dự án, ngân hàng siết chặt, thanh khoản đầu ra yếu do quá ít người mua lại để "chuyền lửa" thoát hàng... Đây chính là thời điểm phù hợp để người mua có thể mua được nhà với giá hợp lý hơn, bớt phải chịu gánh nặng giá đội thêm từ nhà đầu tư thứ cấp.

Bên cạnh đó, các chủ đầu tư cũng mất đi khoản thanh khoản lớn do thiếu hụt nguồn vốn từ nhà đầu tư thứ cấp, nhiều khả năng họ cũng phải giảm kỳ vọng lợi nhuận từ giá chủ đầu tư.

Đối với những nhà đầu tư thứ cấp lướt sóng ngắn hạn: Chấp nhận cuộc chơi mà mình đã tự nguyện tham gia và góp phần tạo ra. Không đổ lỗi, tạo thông tin không đầy đủ, phiến diện, gây áp lực truyền thông tiêu cực đến hình ảnh thương hiệu của các chủ đầu tư.

Lê Quốc Kiên