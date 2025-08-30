Nguyễn Thị Ánh Viên

Huyền thoại bơi Việt Nam

Nguyễn Thị Ánh Viên (Cần Thơ, 1996) từng giành khoảng 150 huy chương các loại trước khi giải nghệ. Trong đó có 25 HC vàng ở đấu trường SEA Games, bên cạnh một HC bạc và một HC đồng châu Á, hai HC đồng Asiad, HC vàng Olympic trẻ, HC vàng Đại hội Thể thao Quân sự thế giới, HC bạc World Cup...

Trong dịp 30/4, Viên muốn lưu giữ một khoảnh khắc thật đặc biệt cùng lá cờ đỏ sao vàng. Với Viên, cờ Tổ quốc không chỉ là một biểu tượng thiêng liêng, mà còn là niềm tự hào, là nguồn sức mạnh giúp Viên vượt qua giới hạn bản thân, để mỗi đường bơi không chỉ là nỗ lực cá nhân mà còn là trách nhiệm với màu cờ sắc áo. Mỗi lần được cầm lá cờ trên tay, Viên lại nhớ về những năm tháng rực rỡ, nơi niềm tin và tình yêu Tổ quốc đã tiếp thêm ý chí để Viên cháy hết mình.

Và trong những ngày này – khi cả dân tộc đang cùng hòa chung trong không khí đầy tự hào, cảm xúc ấy lại càng thiêng liêng hơn bao giờ hết. Nó nhắc Viên luôn biết trân trọng những gì đã qua, gìn giữ ký ức đẹp đẽ ấy như một phần không thể tách rời của tuổi trẻ, và biết ơn vì đã có cơ hội góp một phần nhỏ bé vào niềm vinh quang chung của Tổ quốc.