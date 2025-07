Hoa hậu Việt Nam 1992

Bức hình có tên Giữa miền di sản, là hành trình Hà Kiều Anh trở về miền ký ức -nơi thiên nhiên Tràng An lắng đọng, nơi những dáng xưa được tái hiện trong nhịp thở nhẹ nhàng của đất trời. Giữa non nước Tràng An, tà áo truyền thống khẽ lay trong gió như lời thì thầm của thời gian.



Khoảnh khắc là tiếng vọng từ quá khứ, là nỗ lực của người trẻ trong việc giữ gìn vẻ đẹp cội nguồn - bằng chính hơi thở hiện đại và sự lặng lẽ chân thành.



Khoác lên mình cổ phục giữa vùng đất thiêng Tràng An, Hà Kiều Anh thấy mình như bước ra từ trang sử cũ - không phải để kể lại, mà để sống tiếp điều đẹp đẽ ấy theo cách của hôm nay.



Tràng An không chỉ là non nước, mà là ký ức. Là nơi vẻ đẹp truyền thống không bị lãng quên, mà được sống lại, dịu dàng và đầy khí chất, qua ánh mắt người con gái Việt.