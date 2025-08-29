Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam
Dù ở bất cứ đâu trên thế giới, trái tim của Như vẫn luôn hướng về màu cờ đỏ thắm của dân tộc. Lá cờ không chỉ là một biểu tượng, mà còn là máu, là mồ hôi, là niềm tin của hàng triệu con người Việt Nam.
Với Như, mỗi lần khoác lên mình màu áo đội tuyển là một lần được sống trong niềm tự hào, được tiếp thêm sức mạnh từ quê hương. Như hiểu rằng, từng bước chạy, từng pha bóng, từng giọt mồ hôi trên sân cỏ không còn là của riêng Như nữa, mà mang theo cả tình yêu, kỳ vọng và niềm tin của Tổ quốc. Đó là trách nhiệm, là vinh dự lớn lao, và cũng là động lực để Như luôn nỗ lực hết mình, để không phụ lòng những người hâm mộ, để màu cờ đỏ sao vàng luôn tung bay kiêu hãnh trên đấu trường quốc tế.