Huỳnh Như

Đội trưởng tuyển nữ Việt Nam

Huỳnh Như sinh năm 1991, từng bốn lần giành HC vàng SEA Games, tham dự World Cup 2023. Cô cũng là cầu thủ nữ giàu thành tích nhất Việt Nam với bảy chức VĐQG và năm Quả Bóng Vàng. Đây cũng là cầu thủ nữ Việt Nam đầu tiên sang châu Âu chơi bóng tại Lank FC của Bồ Đào Nha

Dù ở bất cứ đâu trên thế giới, trái tim của Như vẫn luôn hướng về màu cờ đỏ thắm của dân tộc. Lá cờ không chỉ là một biểu tượng, mà còn là máu, là mồ hôi, là niềm tin của hàng triệu con người Việt Nam.

Với Như, mỗi lần khoác lên mình màu áo đội tuyển là một lần được sống trong niềm tự hào, được tiếp thêm sức mạnh từ quê hương. Như hiểu rằng, từng bước chạy, từng pha bóng, từng giọt mồ hôi trên sân cỏ không còn là của riêng Như nữa, mà mang theo cả tình yêu, kỳ vọng và niềm tin của Tổ quốc. Đó là trách nhiệm, là vinh dự lớn lao, và cũng là động lực để Như luôn nỗ lực hết mình, để không phụ lòng những người hâm mộ, để màu cờ đỏ sao vàng luôn tung bay kiêu hãnh trên đấu trường quốc tế.