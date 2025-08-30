Đỗ Kim Phúc

VĐV tâng bóng nghệ thuật

Đỗ Kim Phúc sinh năm 1989 tại Hà Nội, là một trong những VĐV tâng bóng nghệ thuật kỳ cựu tại Việt Nam. Anh đoạt giải Quán quân tâng bóng nghệ thuật châu Á 2013 và lọt top 4 giải vô địch thế giới 2023. Ngoài chuyên môn bóng đá, Kim Phúc cũng là người có tầm ảnh hưởng trên mạng xã hội, kênh TikTok của anh thu hút 4,1 triệu người theo dõi, kênh Youtube hơn 2,6 triệu người theo dõi.

Khoảnh khắc được cùng lá cờ Việt Nam tung bay trên sân vận động của CLB Barcelona, giữa không gian cuồng nhiệt với hàng chục nghìn khán giả và trước ánh nhìn của những siêu sao bóng đá hàng đầu thế giới, thực sự là một kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời tôi.

Giây phút ấy, tôi vừa hồi hộp, vừa xúc động, vừa cảm thấy một niềm tự hào vô bờ khi màu cờ đỏ thắm của Tổ quốc hiện diện giữa sân khấu thể thao quốc tế danh giá. Tôi hiểu rằng, đó không chỉ là khoảnh khắc của riêng mình, mà còn là dịp để góp một phần nhỏ bé đưa hình ảnh Việt Nam vươn xa, để thế giới biết đến chúng ta nhiều hơn – một đất nước kiên cường, đầy bản lĩnh và luôn khát vọng hội nhập.