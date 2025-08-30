Đỗ Duy Mạnh

Tuyển thủ Việt Nam

Duy Mạnh sinh năm 1996, trưởng thành từ CLB Hà Nội, từng cùng đội tuyển bốn lần liên tiếp dự ASEAN Cup, trong đó hai lần vô địch 2018 và 2024.

Bức ảnh này ghi lại khoảnh khắc đội tuyển Việt Nam vô địch ASEAN Cup 2024 (trước đây là AFF Cup) tại Thái Lan – lần đầu tiên chúng ta đánh bại đối thủ kỳ phùng địch thủ ngay tại sân nhà của họ. Đây không chỉ là một chiến thắng, mà còn là một khoảnh khắc để đời với tôi, với toàn đội và với bóng đá Việt Nam. Hình ảnh lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên đất bạn đã mang đến niềm vui, niềm hạnh phúc vô bờ bến cho hàng triệu người hâm mộ. Mỗi lần nhìn lại, tôi vẫn thấy niềm tự hào dâng trào, vì chúng tôi đã chiến đấu, đã cống hiến hết mình để viết nên một dấu ấn mới cho bóng đá nước nhà.

Và khi ngày Quốc khánh 2/9 đang đến gần, ký ức ấy càng thêm thiêng liêng, nhắc tôi rằng được khoác lên mình màu áo đội tuyển, được góp một phần nhỏ bé vào niềm vinh quang chung của dân tộc, chính là vinh dự lớn lao nhất trong cuộc đời cầu thủ của mình.