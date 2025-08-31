Đoàn Văn Hậu

Tuyển thủ Việt Nam

Văn Hậu sinh năm 1999 tại Thái Bình cũ. Năm 18 tuổi anh đã được đá V-League, tham dự U20 World Cup, rồi khoác áo đội tuyển quốc gia. Trong sự nghiệp, Văn Hậu đã giành bốn chức vô địch V-League, hai Cup Quốc gia và hai Siêu Cup. Anh từng là sự lựa chọn số một cho vị trí hậu vệ trái ở các cấp độ đội tuyển thời HLV Park Hang-seo, giành á quân giải U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018, HC vàng SEA Games 2019...

Trong dịp Quốc khánh 2/9 - khi khối diễu binh, diễu hành A80 hiên ngang bước đều trong đội hình diễu binh, chúng tôi càng cảm nhận rõ hơn tình yêu thiêng liêng dành cho Tổ quốc. Mỗi bước chân không chỉ là nhịp điệu của đội ngũ, mà còn là nhịp đập của trái tim yêu nước, vang vọng niềm tự hào dân tộc trong mỗi lồng ngực của người dân Việt Nam.

Xin được nghiêng mình tri ân những người chiến sĩ đã và đang ngày đêm gìn giữ từng tấc đất, từng khoảng trời bình yên cho đất nước. Chúc các chiến sĩ đang ngày đêm bảo vệ đất nước luôn mạnh khỏe, kiên cường và vững bước trên con đường phụng sự Tổ quốc. Chúc cho tinh thần yêu nước, lòng biết ơn các anh hùng liệt sĩ và chiến sĩ hôm nay mãi rực cháy trong tim mỗi người Việt Nam.