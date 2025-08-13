Lan Phương

Diễn viên

Con gái tôi sinh ra khi đất nước đã 80 năm độc lập. Những bước chân chập chững của con, đôi mắt trong veo háo hức của con khi nhìn cuộc sống, làm trái tim người mẹ ngập tràn niềm vui và yêu tha thiết mọi thứ quanh mình.



Tôi sinh ra ở Hà Nội. Từ bé, tôi theo bố mẹ vào Nam sinh sống và học tập cho đến khi lập gia đình, sinh con thì quay lại Hà Nội. Cứ tưởng ra Hà Nội nhiều năm thì sự ấm áp, gần gũi sẽ ít nhiều không còn nữa. Nhưng không, mọi thứ vẫn ấm áp, dịu dàng và bâng khuâng như vậy.

Vẻ đẹp hoài cổ dù đã pha trộn với âm thanh, hình ảnh của thời hiện đại, có sự đông đúc, vội vã nhưng chỉ tĩnh lặng lại. Nhìn ngắm kỹ hơn một chút thì mọi vẻ đẹp, sự dịu dàng lại hiện ra sống động. Góc phố nhỏ giờ đây vội vàng, chật chội hơn nhưng ánh mắt người người nhìn nhau vẫn ánh lên nụ cười. Vẫn những câu thăm hỏi chân tình, giản dị làm tôi và con gái luôn có cảm giác được đón nhận và vỗ về.