Nguyễn Quang Hải

Tuyển thủ Việt Nam

Quang Hải (thứ hai từ trái) sinh năm 1997, từng giành mọi danh hiệu quốc nội cùng Hà Nội FC trước khi chuyển sang chơi cho Pau FC rồi CAHN. Anh cũng là ngôi sao ở các đội tuyển, từng dự U20 FIFA World Cup, á quân U23 châu Á 2018, vô địch AFF Cup 2018 và HC vàng SEA Games 2019. Quang Hải cũng từng giành Quả bóng Vàng Việt Nam năm 2018.

Đây là một trong những khoảnh khắc đặc biệt mà Hải luôn ghi nhớ. Hải có dịp đứng cạnh chị Ánh Viên – tượng đài của bơi lội Việt Nam, với 25 Huy chương Vàng SEA Games và 3 lần góp mặt tại Olympic. Chị không chỉ là niềm tự hào của thể thao nước nhà mà còn là nguồn cảm hứng lớn cho rất nhiều vận động viên trẻ, trong đó có cả Hải. Bên cạnh chị là em Ngọc Trâm – nữ võ sĩ karate vừa giành Huy chương Vàng ASIAD 19, và đặc biệt là anh Lê Văn Công – nhà vô địch Paralympic, biểu tượng của nghị lực phi thường. Mỗi người một hành trình, nhưng tất cả đều có chung một điểm tựa – nỗ lực không ngừng vì hai tiếng Việt Nam.



Khoảnh khắc được chụp chung cùng các anh chị em vận động viên trong màu áo cờ đỏ sao vàng tại sự kiện "Tổ quốc trong tim" khiến Hải cảm nhận sâu sắc hơn giá trị của vinh quang. Đại diện cho đất nước thi đấu không chỉ là khát vọng chiến thắng, mà trên hết là niềm tự hào dân tộc thiêng liêng.



Trong không khí những ngày cả nước hướng tới Đại lễ 80 năm Quốc khánh 2/9, Hải càng thấy xúc động và tự hào. Mỗi tiếng hát vang lên, mỗi lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp các con phố đều khơi dậy trong Hải nhiều cảm xúc khó tả. Là một cầu thủ, Hải từng nhiều lần được khoác lên mình màu áo đội tuyển quốc gia, được hát Quốc ca giữa sân vận động, được nhìn quốc kỳ tung bay mỗi khi đội nhà giành chiến thắng – đó đều là những khoảnh khắc khiến Hải nghẹn ngào và khắc sâu trong tim.



Hướng tới mốc son 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, Hải cảm thấy vô cùng tự hào khi mình và tất cả người Việt Nam đang được sống trong một đất nước hòa bình, tự do. Với riêng Hải, mỗi lần ra sân, được cống hiến và góp một phần nhỏ vào hình ảnh Việt Nam đã là một vinh dự lớn lao. Hải tin rằng, bằng tình yêu Tổ quốc và tinh thần đoàn kết, chúng ta sẽ tiếp tục viết nên những trang sử mới trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.