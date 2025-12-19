Người Việt ngày càng chuộng xe hybrid

Tính đến tháng 11, doanh số lũy kế mảng ôtô hybrid đạt hơn 12.800 xe, tăng 55% so với cùng kỳ 2024.

Xe điện hóa đang là một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của thị trường. Tiêu thụ xe thuần điện chạy pin (BEV) lẫn hybrid trong 11 tháng qua đều tăng mạnh so với cùng kỳ 2024.

Doanh số lũy kế toàn phân khúc xe hybrid (HEV) nói chung, gồm mild-hybrid (MHEV), thuần hybrid tự sạc (HEV), hybrid sạc ngoài (PHEV) đạt 12.872 xe, tăng 55% so với cùng kỳ 2024. Số liệu này chưa phản ánh đầy đủ sức tiêu thụ của thị trường bởi các hãng xe sang như BMW, Lexus, Mercedes, Volvo... hay các thương hiệu phổ thông Trung Quốc như BYD, Jaecoo, Lynk & Co... không công bố số liệu bán hàng cụ thể.

Doanh số mảng xe hybrid tính đến tháng 11 chiếm khoảng 2,4% toàn thị trường (522.143 xe). So với quy mô bán hàng của xe thuần điện (147.450 xe), tiêu thụ xe hybrid còn khiêm tốn.

Về cơ cấu thị phần, Toyota tiếp tục là thương hiệu bán nhiều xe hybrid nhất, chiếm khoảng 57%. Tiếp đến là Honda, Suzuki và Kia với thị phần lần lượt 22%, 20% và 1%.

Là hãng tiên phong khai phá mảng xe hybrid ở phân khúc phổ thông từ 2020, Toyota đến nay sở hữu số lượng sản phẩm nhiều nhất (6). Các mẫu như Altis, Camry, Yaris Cross, Corolla Cross, Innova Cross, Alphard đem về cho hãng hơn 7.300 xe sau 11 tháng đầu 2025, tăng 63% so với cùng kỳ 2024. Mẫu hybrid bán chạy nhất của hãng lẫn toàn phân khúc là Innova Cross với 2.662 xe.

Innova Cross hybrid tại Việt Nam. Ảnh: TMV

Việc bổ sung các biến thể hybrid của Civic, HR-V giúp doanh số của Honda ở mảng xe lai vượt Suzuki để chiếm vị trí thứ hai sau Toyota. So với cùng kỳ 2024, doanh số xe hybrid của Honda tăng 85%, cao nhất phân khúc.

Khác các đối thủ đồng hương bán HEV, Suzuki kiên định với chiến lược phân phối MHEV để tối ưu giá, tiếp cận khách hàng số đông. Năm 2025, Suzuki có thêm Swift hybrid bên cạnh lựa chọn hiện hữu là XL7 nhưng doanh số tăng không nhiều, khoảng 19%.

Thaco, đơn vị phân phối của Kia bán hai mẫu hybrid là Sorento và Carnival nhưng chỉ công bố số lượng của chiếc SUV cỡ D. Với doanh số chưa đến 100 xe sau 11 tháng, sự hiện diện của Kia ở mảng xe hybrid còn mờ nhạt.

Theo các chuyên gia bán hàng, doanh số xe hybrid tăng mạnh nhờ số lượng sản phẩm trên thị trường ngày càng phong phú. Sau nhiều năm làm quen, người dùng hiện cởi mở hơn với loại xe kết hợp hai hệ truyền động xăng - điện. Độ bền, hiệu quả tiết kiệm nhiên liệu đã có nhiều thời gian để kiểm chứng.

Honda và Toyota là hai hãng đánh tiếng sẽ lắp ráp xe hybrid tại Việt Nam. Toyota nói đầu tư dây chuyền 360 triệu USD tại nhà máy ở Phú Thọ để nội địa hóa xe hybrid. Tuy nhiên, nguồn tin VnExpress cho biết, dây chuyền lắp xe Toyota hybrid sớm nhất phải đến 2027. Trong khi Honda nhanh hơn, dự kiến trong tháng 1/2026 sẽ ra mắt CR-V hybrid lắp ráp trong nước.

VinFast, hãng xe đang thống trị doanh số thị trường với toàn bộ sản phẩm thuần điện, dự kiến bán xe hybrid (EREV) trong 2026. EREV (Extended-Range Electric Vehicle - xe mở rộng phạm vi hoạt động) là loại dẫn động hoàn toàn bằng môtơ, động cơ đốt trong chỉ đóng vai trò như máy phát điện, cung cấp năng lượng cho pin và môtơ.

Từ 2026, thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) cho xe hybrid được ưu đãi, áp dụng bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng dung tích. Điều kiện đặt ra là mức tiêu thụ xe hybrid không vượt quá 70% mức trung bình của xe xăng cùng loại. Các giá trị chuẩn dự kiến được Bộ Xây dựng công bố vào cuối 2025 sẽ là căn cứ đánh giá. Về mặt lý thuyết, giảm thuế TTĐB là cơ sở để hãng giảm giá bán các mẫu xe hybrid, giúp người dùng dễ tiếp cận hơn.

Thành Nhạn